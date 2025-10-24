دلایل افت فوتبال ایران با یک ضعف بزرگ/نیازی که ساپینتو در استقلال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی که یکی از بهترین گلزنان فوتبال ایران بود، فقر گلزنی را یک دلیل برای ضعف لیگ بیست و پنجم می‌داند و اعتقاد دارد تفکرات محتاطانه در بین سرمربیان لیگ برتری باعث شده فوتبال ما پیشرفتی نداشته باشد. وی که تجربه سرمربیگری استقلال را هم در کارنامه دارد در مورد شرایط آبی پوشان با خبرنگار مهر گفتگو کرد.

تأثیر پیش فصل بعد در نتایج استقلال

صمد مرفاوی با اشاره به مشکلات که آبی پوشان قبل از دیدار برابر الوحدات داشتند و تحت فشار انتقادات زیادی قرار داشتند گفت: استقلال از لحاظ روحی و فنی ایرادات زیادی داشت. آبی پوشان شروع خوبی داشتند ولی بعد از بازی برابر تراکتور نتایج ضعیف استقلال شروع شد و این تیم با نتایج ضعیف باعث شد تا صدای هواداران هم دربیاید و حتی در پایان بعضی بازی‌ها خواستار اخراج ساپینتو شوند. استقلال پیش فصل خوبی نداشت و کمبود بازیکن به تیم ضربه زد تا مشخص شود استقلال روزهای سختی در پیش خواهد داشت

الوصل و المحرق ضعف‌ها را آشکار کردند

وی در ادامه گفت: دو دیدار استقلال برابر الوصل و المحرق ضعف‌های استقلال خصوصاً ضعف دفاع را بیشتر آشکار کرد و نشان داد این تیم نواقص زیادی دارد و سرمربی هم تحت فشار شدید است و باید هرچه زودتر نواقص برطرف شود. الوصل ضربه بدی به استقلال زد ولی نشان داد که آبی پوشان راه زیادی تا درست شدن دارند و نباید هیچ حریفی را ساده بگیرند. استقلال سال گذشته خیلی معمولی بازی کرد و تغییرات زیاد به این تیم لطمات جبران ناپذیری زد ولی این فصل هم نتوانسته با داشتن یک مربی خارجی نتایج خوبی بگیرد.

خارجی‌ها پا به سن گذاشته دردی دوا نخواهند کرد

سرمربی سابق استقلال با انتقاد از خرید بازیکنان خارجی بی کیفیت گفت: بجز آسانی و الحدادی نفرات دیگر بی کیفیت هستند و هیچ ارزشی ندارند. ما حسینی کاپیتان استقلال را از دست دادیم تا «آدانِ» پیرمرد را جذب کنیم و شاهد خوردن بدترین گل‌ها از او باشیم. استقلال در جذب بازیکنان خارجی منطقی عمل نکرد و دلال‌ها برای مدیران استقلال تصمیم گرفتند و باعث حضور بازیکنان بی کیفیت خارجی شدند. در گذشته بازیکنان خارجی با کیفیتی در استقلال حضور داشتند ولی این روزها دلال‌ها در انتخاب بازیکن تصمیم گیرنده اصلی هستند.

شعار حیا کن رها کن زود بود

مرفاوی در خصوص شعار هواداران علیه ساپینتو که خواستار اخراج او شده بودند گفت: نباید احساسی تصمیم گرفت. سال گذشته استقلال ۷ مربی عوض کرد که هیچکدام بجز جباری موفق نبودند و بیشترین ضربه را تیم و هواداران خوردند پس این اشتباه را نباید دوباره تکرار می‌کردیم. باید به ساپینتو فرصت بدهیم و اجازه دهیم تمرکزش برروی مسابقات آینده باشد. البته ساپینتو هم باید تلاش کند و نقاط ضعف را هرچه زودتر برطرف کند در غیر این صورت شرایط برای سخت‌تر خواهد شد و شاید شعار هواداران به واقعیت بپیوندد.

ساپینتو به دستیار خوب نیاز دارد

کارشناس فوتبال در خصوص دستیاران ساپینتو هم گفت: تکلیف دستیاران خارجی که مشخص است چون با ساپینتو به ایران آمدند و بطور حتم با سرمربی استقلال هماهنگ هستند ولی در خصوص دستیار ایرانی ساپینتو جای بحث وجود دارد. خسرو حیدری چهره موجه و با تعصبی است ولی برای دستیاری شرایط کامل ندارد. او بیشتر در حال کار یاد گرفتن است و نمی‌تواند تأثیر گذار باشد بنابراین نیاز است که یک دستیار ایرانی با تجربه و فنی کنار ساپینتو باشد. در حال حاضر بیژن طاهری کار را بلد است و خودش هم مربی بوده و از لحاظ فنی تجربه بالایی دارد. البته ایمان عالمی هم در سرپرستی با تجربه و موفق بود و توانایی فنی خوبی هم دارد. استقلال جای آزمون و خطا نیست بنابراین نباید کسانی که می‌خواهند کار یاد بگیرند به استقلال بیایند و تجربه کسب کنند.

لیگ ایران زیرساخت ضعیفی دارد

وی در پاسخ به این پرسش که چرا لیگ امسال تا این حد ضعیف شده است گفت: ساختار فوتبال ما دچار نواقص زیادی است که باعث شده صدرنشین فوتبال ایران بعد از چند هفته به امتیاز ۱۰ نرسد. نبود چمن مناسب، نبود امکانات و تفکرات با احتیاط سرمربیان باعث شده تا شاهد فوتبال جذابی از لیگ داخلی نباشیم.

مهاجم سابق فوتبال ایران تاکید کرد: مدیران هم از ترس اینکه صندلی مدیریت را از دست بدهند دست به هرکاری می‌زنند تا همچنان مدیر بمانند. فقر گلزنی در لیگ بسیار بحث برانگیز شده و ما شاهد نبود چند مهاجم خوب و ستاره در لیگ ایران هستیم. فوتبال ما به تغییرات اساسی نیاز دارد و هر چه لیگ ما ضعیف‌تر شود فوتبال ملی ما هم دچار ضعف خواهد شد. فوتبال ایران مثل گذشته لژیونر ندارد و باید از بازیکنان داخلی و بعضاً جوانان با انگیزه استفاده شود.

*فرزانه صفایی شاد