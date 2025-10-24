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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۰۱

اعلام ترکیب سرنوشت‌ساز وحید هاشمیان در بازی پرسپولیس و ذوب آهن

اعلام ترکیب سرنوشت‌ساز وحید هاشمیان در بازی پرسپولیس و ذوب آهن

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار با ذوب آهن اصفهان مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی امروز مقابل ذوب‌آهن اصفهان در هفته هشتم فصل جاری لیگ برتر به میدان می‌رود که نگاه تمام هواداران این تیم و حتی هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس به نتیجه این بازی است.

وحید هاشمیان که به دلیل کسب یک پیروزی، ۵ تساوی و یک شکست در آستانه برکناری از سرمربیگری پرسپولیس است تنها بازی امروز را فرصت دارد تا با کسب سه امتیاز مقابل شاگردان قاسم حدادی‌فر بتواند فشار را تا حدودی از دوش خود برداشته و امیدوار به ماندن در راس کادرفنی سرخپوشان باشد.

هاشمیان برای تحقق این امر تصمیم به ایجاد تغییر در ترکیب پرسپولیس گرفت تا با نفرات زیر به مصاف ذوب آهن برود:

پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، مرتضی پورعلی‌گنجی، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، سرژ اوریه، مارکو باکیچ، سروش رفیعی، محمد عمری، امید عالیشاه و علی علیپور.

دیدار دو تیم از ساعت ۱۷ امروز جمعه در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار می‌شود.

کد مطلب 6632772
مهدی مرتضویان

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