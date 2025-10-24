تیم هندبال پسران ایران برابر آلمان شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره رقابت های هندبال زیر ۱۷ سال قهرمانی جهان در بخش پسران از امروز جمعه دوم آبان ماه به میزبانی کشور مراکش آغاز شد که تیم پسران کشورمان با قهرمانی در رقابت های قهرمانی آسیا مجوز حضور در این رویداد را بدست آورد.

تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران از ساعت ۱۷:۱۰ امروز در نخستین بازی خود در نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان مقابل تیم آلمان به میدان رفت و نتیجه را به رقیب قدرتمند خود واگذار کرد. ملی‌پوشان کشورمان این بازی را با نتیجه ۴۵-۲۰ به آلمان که یکی از قدرت‌های برتر جهان هندبال و یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در این دوره از مسابقات است، واگذار کردند.

تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران روز یکشنبه، ۴ آبان، در دومین دیدار خود مقابل آرژانتین مسابقه خواهد داد. هندبالیست های جوان ایران در گروه سوم این بازیها با تیم های آلمان، آرژانتین و پورتوریکو هم گروه هستند.

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان ۲ تا ۱۰ آبان به میزبانی مراکش برگزار می‌شود.