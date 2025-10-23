اعلام برنامه تیم هندبال زیر ١٧ سال پسران در مسابقات جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی نوجوانان پسر زیر ۱۷ سال بعد از کسب عنوان قهرمانی اولین دوره رقابت های قهرمانی آسیا در این رده سنی، چهارشنبه شب برای حضور در نخستین دوره مسابقات جهانی این رده سنی راهی کازبلانکا پایتخت مراکش شد.

شهرداد برخورداری، امیرحسین ثمربخش، محسن هادی‌زاده، مهدی مرادیان، محمدپویا پروهان، ابوالفضل صدقی، مهیار مولوی، محمدصادق آقا محمدی، فرشاد نوروزپور، امیرعلی محقق، علی غیور، محمدرضا همتی، مهرشاد منصوری، محمدحسین حق‌ستان، حسین خجسته و فرزاد مسیبی ۱۶ بازیکن تیم ملی هندبال کشورمان در این مسابقات را تشکیل می‌دهند.

یعقوب پیری (سرپرست)، محسن طاهری (سرمربی)، علی ربیع دولت‌آبادی (مربی) و مهدی قربانی (ماسور) کادرفنی تیم نوجوانان پسر زیر ۱۷ سال اعزامی به مسابقات جهانی را تشکیل می‌دهند.

سه تیم ایران (قهرمان آسیا)، کره‌جنوبی (نایب قهرمان آسیا) و قطر (وایلدکارت) به عنوان نمایندگان قاره کهن در رقابت‌های قهرمانی جهان حضور دارند.

تیم ملی هندبال کشورمان به عنوان قهرمان آسیا، در گروه C این رقابت‌ها با آلمان، آرژانتین و پورتوریکو همگروه است و در نخستین بازی خود روز دوم آبان به مصاف آلمان می‌رود.

برنامه تیم هندبال کشورمان در مرحله مقدماتی به این شرح است:

جمعه ۲ آبان:

ایران – آلمان ساعت ۱۶:۰۰

یکشنبه ۴ آبان:

ایران – آرژانتین ساعت ۱۸:۱۵

سه‌شنبه ۶ آبان:

ایران – پورتوریکو ساعت ۱۶:۰۰

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان ۲ تا ۹ آبان به میزبانی مراکش برگزار می‌شود.