تیم هندبال زیر ۱۷ سال ایران در رده نهم جهان ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم هندبال زیر ۱۷ سال ایران امشب و در آخرین بازی خود در جریان اولین دوره مسابقات جهانی ۲۰۲۵ مراکش، برای کسب مقام نهم جهان به مصاف پورتوریکو رفت و به پیروزی رسید.

هندبالیست‌های جوان کشورمان که پیش از این در جریان دیدارهای مرحله گروهی پورتوریکو را شکست داده بودند، یک بار دیگر مقابل این تیم با نتیجه ۳۰ - ۴۲ به پیروزی رسیدند.

تیم هندبال زیر ۱۷ سال ایران که با قهرمانی در نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی آسیا به رقابت‌های جهانی در این رده سنی راه یافته بود، در مرحله گروهی با آلمان، آرژانتین و پورتوریکو همگروه بود که با دو شکست و یک پیروزی به مرحله رده‌بندی راه یافت و در این مرحله کره‌جنوبی، نایب قهرمان آسیا را شکست داد.

در نهایت تیم هندبال زیر ۱۷ سال ایران امشب برای کسب رده نهم مقابل پورتوریکو به میدان رفت و با کسب سومین پیروزی به کار خود در این مسابقات پایان داد.

خاطرنشان می‌سازد: نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان به میزبانی مراکش فردا شب با برگزاری دیدارهای رده‌بندی و فینال به پایان می‌رسد.