همگروهی تیم هندبال زیر ۱۷ سال ایران با آلمان، آرژانتین و پورتوریکو

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه‌کشی نخستین دوره مسابقات هندبال زیر ۱۷ سال جهان ساعتی پیش برگزار شد که طی آن تیم ملی هندبال کشورمان به عنوان قهرمان آسیا، در گروه C این رقابت‌ها با آلمان، آرژانتین و پورتوریکو همگروه شد. در این قرعه‌کشی ۱۲ تیم حاضر در نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان در ۳ گروه چهار تیمی گروه‌بندی شدند که نتایج آن به این شرح است:

گروه A:

‌مصر - مراکش- برزیل - آمریکا

گروه B:

‌اسپانیا - تونس- کره‌جنوبی- قطر

گروه C:

‌آلمان - آرژانتین - ایران - پورتوریکو

لازم به ذکر است تیم ملی هندبال قطر که عنوان سومی آسیا را کسب کرده با وایلدکارت فدراسیون جهانی در رقابت‌های جهانی حضور دارد.

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان ۳ تا ۱۰ آبان به میزبانی مراکش برگزار می‌شود.