مدافع فجرسپاسی دیدار با استقلال را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی محرومان به شرح زیر است:

* سیدمجتبی حسینی کارت قرمز سرمربی آلومینیوم

* محمد شریفی کارت قرمز، محمدرضا مولایی (مربی) ۲ اخطاره استقلال خوزستان

* غلامحسین بادامکی مربی، محسن اسکینی مربی ۲ اخطاره خیبرخرم آباد

* سیدمهران موسوی ۴ اخطاره فجرشهید سپاسی

* محمد عسگری ۲ اخطاره مربی فولاد خوزستان

* عباس محمد شاه آبادی کارت قرمز مربی مس رفسنجان

* مهران برزگر ۲ اخطاره مربی ملوان بندر انزلی

دیدارهای هفته هشتم لیگ برتر از فردا آغاز می‌شود.

یادآور می‌گردد طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت‌های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه‌ها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده‌اند استفاده نکنند.

بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاه‌ها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفاً به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی‌های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه‌های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.