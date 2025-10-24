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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۵۵

تساوی فولاد و شمس آذر در نیمه اول

تساوی فولاد و شمس آذر در نیمه اول

نیمه اول دیدار تیم‌های فوتبال فولاد و شمس‌آذر با نتیجه تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و شمس‌آذر در هفته هشتم لیگ برتر شامگاه جمعه دوم آبان و از ساعت ۱۹ با قضاوت کوپال ناظمی به مصاف هم رفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه بدون گل خاتمه یافت.

شاگردان یحیی گل‌محمدی بازی را با مالکیت نسبی توپ آغاز کردند و سعی داشتند با پاس‌های کوتاه و نفوذ از جناحین، خط دفاعی شمس‌آذر را به هم بریزند، اما مدافعان شمس‌آذر تحت هدایت وحید رضایی با دقت و تمرکز بالا، تمامی حملات فولاد را مهار کردند.

از سوی دیگر، شمس‌آذر نیز فرصت‌های محدودی روی دروازه فولاد ایجاد کرد، اما نبود دقت در آخرین پاس‌ها و حضور به موقع مدافعان فولاد مانع از گلزنی آن‌ها شد. در دقایق پایانی نیمه اول، فشار فولاد بیشتر شد و توپ و میدان در اختیار شاگردان گل‌محمدی بود، اما در نهایت دروازه‌ها بسته ماند و دو تیم بدون گل به رختکن رفتند. این نیمه، بیشتر با تاکتیک دفاعی شمس‌آذر و تلاش فولاد برای باز کردن دفاع حریف همراه بود و هیچ تیمی نتوانست از موقعیت‌های خود استفاده کند.

کد مطلب 6632943

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