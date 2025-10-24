  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۰۵

زارع: پنج گروه صیاد و شکارچی غیر مجاز در مراغه دستگیر شد

زارع: پنج گروه صیاد و شکارچی غیر مجاز در مراغه دستگیر شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مراغه گفت: در شبانه روز گذشته چهار گروه صیاد غیرمجاز از سد علویان و یک گروه شکارچی در منطقه حفاظت شده صوفی چای دستگیر شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا زارع روز جمعه گفت: از صیادان ۴۶۰ متر تور صید ماهی، ۵۰ عدد قلاب و ۵ عدد لنسر کشف و ضبط شده است. وی اضافه کرد: از شکارچیان غیر مجاز نیز یک قضیه اسلحه شکاری و ۲ سر خرگوش شکار شده به دست آمده است.

به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست مراغه، در این رابطه ۱۲ نفر دستگیر شده اند و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.

زارع ادامه داد: منطقه حفاظت‌شده صوفی چای با ۱۳ هزار هکتار مساحت، زیستگاه گونه‌های نادر جانوری و گیاهی مانند خرس قهوه‌ای، ماهی خال قرمز، لاله واژگون و صدها گیاه مرتعی است.

کد مطلب 6632927

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها