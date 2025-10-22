به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه در آئین دوازدهمین جشنواره سیب مراغه با بیان اینکه برگزاری جشنوارههای محلی فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتها و مزیتهای رقابتی هر منطقه است، گفت: سیاست مدیریت استان بر این است که برای هر شهرستان با محوریت یک محصول شاخص و زبانزد، برنامهریزی و سیاستگذاری ویژهای انجام شود تا منجر به ایجاد ارزش افزوده برای آن محصول گردد.
سرمست با اشاره به جایگاه ویژه مراغه در تولید سیب اظهار کرد: این شهرستان سهم عمدهای در تولید سیب استان و کشور دارد و لازم است با برگزاری چنین جشنوارههایی در مسیر برندسازی و هویتسازی این محصول گامهای مؤثری برداشته شود.
وی با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش سیب از باغ تا بازار گفت: باید تلاش کنیم ارتباط میان تولیدکننده و مصرفکننده به صورت مستقیم برقرار شود تا کشاورزان بتوانند از منافع اقتصادی بیشتری برخوردار شوند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت جلوگیری از خامفروشی محصولات کشاورزی افزود: یکی از رویکردهای اصلی استان، توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری است تا ارزش افزوده محصولات در خود منطقه باقی بماند.
سرمست همچنین از توسعه زیرساختهای نگهداری و انبارداری مدرن خبر داد و گفت: در راستای پشتیبانی از بخش کشاورزی، سیاست استان بر ترویج و گسترش شبکه سردخانهای و انبارداری مدرن در شهرستانها بهویژه در مناطق باغی متمرکز است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاستهای دیپلماسی مرزی دولت اظهار کرد: هدفگذاری ما این است که از ظرفیت ارتباطات مرزی با کشورهای همسایه برای صادرات محصولات کشاورزی و باغی استان به بازارهای هدف استفاده کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت مدیریت بهینه منابع آب گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و کمبود منابع آبی، توسعه سامانههای آبیاری نوین و هوشمند در باغات باید بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
سرمست با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی جنوب استان نیز خاطرنشان کرد: این منطقه دارای مزیتهای رقابتی در تولید محصولات باغی و خشکبار است و میتوان با راهاندازی پایانههای صادراتی، زمینه رونق اقتصادی و اشتغال پایدار را فراهم کرد.
وی در پایان بر لزوم همدلی و همافزایی مسئولان تأکید کرد و گفت: همه مدیران و ائمه جمعه باید در مسیر وفاق، همدلی و همراهی برای توسعه منطقه تلاش کنند، چراکه مردم ما مهربان، صبور و پرتلاشاند و باید از این ظرفیت ارزشمند در جهت رونق منطقه بهره برد.
نظر شما