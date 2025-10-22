  1. استانها
سرمست: هر شهر را با یک محصول شاخص، برندسازی می‌کنیم

مراغه- استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه برگزاری جشنواره‌های محلی فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌ها و مزیت‌های رقابتی هر منطقه است، افزود: هر شهر را با یک محصول شاخص، برندسازی می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه در آئین دوازدهمین جشنواره سیب مراغه با بیان اینکه برگزاری جشنواره‌های محلی فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌ها و مزیت‌های رقابتی هر منطقه است، گفت: سیاست مدیریت استان بر این است که برای هر شهرستان با محوریت یک محصول شاخص و زبانزد، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ویژه‌ای انجام شود تا منجر به ایجاد ارزش افزوده برای آن محصول گردد.

سرمست با اشاره به جایگاه ویژه مراغه در تولید سیب اظهار کرد: این شهرستان سهم عمده‌ای در تولید سیب استان و کشور دارد و لازم است با برگزاری چنین جشنواره‌هایی در مسیر برندسازی و هویت‌سازی این محصول گام‌های مؤثری برداشته شود.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش سیب از باغ تا بازار گفت: باید تلاش کنیم ارتباط میان تولیدکننده و مصرف‌کننده به صورت مستقیم برقرار شود تا کشاورزان بتوانند از منافع اقتصادی بیشتری برخوردار شوند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت جلوگیری از خام‌فروشی محصولات کشاورزی افزود: یکی از رویکردهای اصلی استان، توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری است تا ارزش افزوده محصولات در خود منطقه باقی بماند.

سرمست همچنین از توسعه زیرساخت‌های نگهداری و انبارداری مدرن خبر داد و گفت: در راستای پشتیبانی از بخش کشاورزی، سیاست استان بر ترویج و گسترش شبکه سردخانه‌ای و انبارداری مدرن در شهرستان‌ها به‌ویژه در مناطق باغی متمرکز است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست‌های دیپلماسی مرزی دولت اظهار کرد: هدف‌گذاری ما این است که از ظرفیت ارتباطات مرزی با کشورهای همسایه برای صادرات محصولات کشاورزی و باغی استان به بازارهای هدف استفاده کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت مدیریت بهینه منابع آب گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و کمبود منابع آبی، توسعه سامانه‌های آبیاری نوین و هوشمند در باغات باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

سرمست با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی جنوب استان نیز خاطرنشان کرد: این منطقه دارای مزیت‌های رقابتی در تولید محصولات باغی و خشکبار است و می‌توان با راه‌اندازی پایانه‌های صادراتی، زمینه رونق اقتصادی و اشتغال پایدار را فراهم کرد.

وی در پایان بر لزوم همدلی و هم‌افزایی مسئولان تأکید کرد و گفت: همه مدیران و ائمه جمعه باید در مسیر وفاق، همدلی و همراهی برای توسعه منطقه تلاش کنند، چراکه مردم ما مهربان، صبور و پرتلاش‌اند و باید از این ظرفیت ارزشمند در جهت رونق منطقه بهره برد.

