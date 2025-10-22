استاندار آذربایجان شرقی به پویش «بساز مدرسه» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه در آئین کلنگ‌زنی ۴ واحد آموزشی در مراغه گفت: به عنوان نماینده دولت وفاق و به تبعیت از سیاست عدالت آموزشی رئیس جمهور، یک ماه از حقوق خود را برای ساخت مدرسه تقدیم می‌کنم.

استاندار به استقلال دولت از خیرین مدرسه‌ساز اشاره کرد و اظهار داشت: ساخت مدرسه توسط دولت و خیرین ارزشمند است ولی ارزشمندتر آن است که صد نفر جمع شوند و یک مدرسه بسازند

وی افزود: با تمام توان از ظرفیت خیرین و تمامی شهروندان مسئول برای پیشبرد نهضت عدالت آموزشی استفاده می‌کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی به ضرورت فراگیری نهضت عدالت آموزشی تاکید کرد و گفت: مشارکت ملی شهروندان در نهضت مدرسه‌سازی و عدالت آموزشی تعیین کننده است.

وی گفت: حتی تأمین یک آجر برای ساخت مدرسه ارزشمند و اثرگذار است.