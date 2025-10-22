  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۴

استاندار آذربایجان شرقی به پویش «بساز مدرسه» پیوست

استاندار آذربایجان شرقی به پویش «بساز مدرسه» پیوست

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی با اعلام پیوستن به پویش «بساز مدرسه»، یک ماه از حقوق خود را برای ساخت مدرسه تقدیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه در آئین کلنگ‌زنی ۴ واحد آموزشی در مراغه گفت: به عنوان نماینده دولت وفاق و به تبعیت از سیاست عدالت آموزشی رئیس جمهور، یک ماه از حقوق خود را برای ساخت مدرسه تقدیم می‌کنم.

استاندار به استقلال دولت از خیرین مدرسه‌ساز اشاره کرد و اظهار داشت: ساخت مدرسه توسط دولت و خیرین ارزشمند است ولی ارزشمندتر آن است که صد نفر جمع شوند و یک مدرسه بسازند

وی افزود: با تمام توان از ظرفیت خیرین و تمامی شهروندان مسئول برای پیشبرد نهضت عدالت آموزشی استفاده می‌کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی به ضرورت فراگیری نهضت عدالت آموزشی تاکید کرد و گفت: مشارکت ملی شهروندان در نهضت مدرسه‌سازی و عدالت آموزشی تعیین کننده است.

وی گفت: حتی تأمین یک آجر برای ساخت مدرسه ارزشمند و اثرگذار است.

کد خبر 6631230

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها