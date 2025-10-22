  1. استانها
تولد دوباره اوحدیه؛ مجموعه‌ای ملی در مراغه آماده افتتاح شد

مراغه- مجموعه فرهنگی اوحدیه مراغه با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد تومانی و افزایش هشت برابری مساحت، آماده افتتاح شد.

شهرام مروتی شهردار مراغه در گفت‌وو با خبرنگار مهر از اتمام فاز نخست پروژه بزرگ احداث و توسعه مجموعه فرهنگی اوحدیه خبر داد و گفت: این مجموعه به‌زودی افتتاح می‌شود و می‌تواند به عنوان یکی از جاذبه‌های مهم فرهنگی کشور معرفی شود.

مروتی گفت: مجموعه فرهنگی اوحدیه از طرح‌های شاخص شهرداری مراغه در حوزه فرهنگ و گردشگری است که با هدف پاسداشت مقام والای اوحدی مراغه‌ای، شاعر و عارف برجسته قرن هفتم و هشتم هجری، اجرا شده و هم‌اکنون در آستانه افتتاح قرار دارد.

وی با اشاره به گسترش محدوده این مجموعه افزود: در قالب این طرح، با تملک و الحاق بیش از هفت هزار مترمربع از اراضی و اماکن مجاور، مساحت مجموعه از یک‌هزار مترمربع به هشت هزار مترمربع افزایش یافته است و اکنون از طریق خیابان دانشسرا به یکی از شریان‌های اصلی شهر دسترسی دارد.

شهردار مراغه میزان اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این پروژه را ۱۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از این میزان، ۱۱۵ میلیارد تومان به تملک اراضی و ۳۵ میلیارد تومان به عملیات احداث و بهسازی اختصاص یافته است.

مروتی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های طراحی مجموعه بیان کرد: در طرح جدید، علاوه بر آرامگاه اوحدی مراغه‌ای، آرامگاه دو شاعر نامدار دیگر این شهر، استاد کریمی مراغه‌ای و استاد حیدر عباسی (باریشماز)، نیز پیش‌بینی شده است و همچنین در فاز دوم پروژه، احداث مجموعه فرهنگی و اداری شامل گالری، نگارخانه، کافه‌هنر و دفتر مدیریت مجموعه در ضلع جنوبی آغاز خواهد شد.

وی با تاکید بر اهمیت ملی این پروژه گفت: توسعه مجموعه فرهنگی اوحدیه تنها متعلق به مراغه نیست، بلکه پروژه‌ای فرهنگی با رویکرد ملی است که یادآور تاریخ، ادب و هویت ایرانی‌اسلامی محسوب می‌شود و انتظار می‌رود وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با معرفی این مجموعه در سطح ملی، زمینه حضور و بازدید علاقه‌مندان فرهنگ و ادب از سراسر کشور را فراهم کنند.

شهردار مراغه افزود: اوحدی مراغه‌ای از چهره‌های برجسته ادب فارسی است که حتی حافظ شیرازی از او استقبال کرده و میراث فکری و ادبی او در تاریخ ادبیات ماندگار مانده است و ازاین‌رو ایجاد فضایی در شأن این شاعر نامدار، ادای دینی به فرهنگ و هویت ایرانی است.

مروتی در پایان خاطرنشان کرد: با تکمیل فازهای بعدی و توسعه موزه ایلخانی مشرف به مجموعه اوحدیه، این مجموعه به یکی از قطب‌های اصلی فرهنگی و گردشگری شمال‌غرب کشور تبدیل خواهد شد.

مزار اوحدی مراغه‌ای، شاعر و عارف نامدار قرن هفتم و هشتم هجری، در سال ۱۳۵۲ دارای مقبره‌ای شد که در محوطه‌ای به وسعت حدود یک‌هزار مترمربع احداث شده بود و از طریق کوچه‌ای سه‌متری دسترسی داشت که در دو سال اخیر، شهرداری مراغه با هدف احیای جایگاه فرهنگی این اثر تاریخی، طرح توسعه‌ای آن را اجرا کرده است.

