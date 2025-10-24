به گزارش خبرگزاری مهر، آندریاس کراویک معاون وزیر امور خارجه نروژ در گفتگو با شبکه خبری الجزیره تاکید کرد که رژیم صهیونیستی باید کمک‌ها را به غزه وارد کند.

وی با اشاره به اینکه اسرائیل مسئولیت قانونی دارد که کمک‌های بشردوستانه را به نوار غزه وارد کند، ابراز داشت که تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری تأکید کرد که نقش آن روا غیرقابل جایگزین است.

کراویک گفت: ما به بیمارستان‌های جدید و امدادگران بیشتری در نوار غزه نیاز داریم. همچنان که به منابعی از کشورهای منطقه برای ارائه مراقبت‌های بهداشتی به فلسطینیان نوار غزه نیاز داریم.

این دیپلمات نروژی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی به طور سیستماتیک بیمارستان‌ها و کارکنان مراقبت‌های بهداشتی را هدف قرار داده است، تصریح کرد: ما زمان کافی برای کمک به همه ساکنان نوار غزه را نداریم و باید هر چه سریع‌تر اقدام کنیم.

وی ادامه داد که نیاز مبرمی به ورود کامیون‌ها و ماشین‌آلات برای برداشتن آوار در نوار غزه وجود دارد. آنچه اکنون ضروری است، اعمال فشار جامعه بین‌المللی برای امدادرسانی به ساکنان نوار غزه است.

کراویک خاطرنشان کرد که جامعه بین‌المللی باید مسئولیت‌های خود را برای امدادرسانی به غزه و مقابله با سرکوبگری‌های اسرائیل در کرانه باختری بر عهده بگیرد، چرا که هیچ کشوری نمی‌تواند به بهانه هدف قرار دادن اهداف نظامی، غیرنظامیان را مجازات کند.