  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۴۵

حماس: مرحله دوم توافق آتش بس نیازمند تفاهم بیشتر است

حماس: مرحله دوم توافق آتش بس نیازمند تفاهم بیشتر است

جنبش حماس اعلام کرد که مرحله دوم آتش بس در غزه شامل مسائل پیچیده‌ای است که نیازمند بحث و رسیدن به تفاهم بیشتر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، ضمن قرائت بیانیه این جنبش تصریح کرد که حماس تعهد کامل خود را به جزئیات توافق آتش‌بس و تمایل خود را برای موفقیت و اجرای آن در واقعیت بار دیگر مورد تاکید قرار می‌دهد.

وی افزود که حماس مرحله اول توافق را با تحویل اسرای زنده و برخی اجساد اسرائیلی انجام داده و در حال تکمیل تحویل بقیه اجساد است.

در بیانیه آمده است که مرحله دوم توافق نیازمند بحث و تفاهم بیشتر با میانجی‌ها است، زیرا شامل مسائل پیچیده‌ای است.

حماس در این بیانیه تاکید کرده که به توافق ملی فلسطینی برای حل تمامی مسائل مربوط به شکل حکومت در غزه پس از جنگ متعهد است.

این بیانیه می‌افزاید: ما خواستار فشار بر اشغالگران برای عمل به تعهدات خود، از جمله توقف تجاوز، رفع محاصره نوار غزه و ورود کمک‌ها هستیم.

قاسم همچنین هشدار داد که رژیم اشغالگر صهیونیستی ممکن است از اهرم فشار انسانی برای باج‌گیری سیاسی استفاده کند.

حماس تصریح کرد که این جنبش در آستانه گفتگوی ملی فلسطین است و خواستار حمایت از اجماع ملی موجود در غزه است.

این بیانیه می‌افزاید: تضمین‌های روشنی از مصر، قطر و ترکیه، به همراه تأییدات مستقیم آمریکا مبنی بر پایان یافتن واقعی جنگ دریافت کرده‌ایم.

کد مطلب 6632799

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۲
      0 0
      پاسخ
      حماس باید جمع کند برود تااین گروه درکار هستند جنگ پایان ندارد باید یک دولت خوب درفلسطین سرکار بیاد بدون حماس تاکشوراداره شود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها