حماس: مرحله دوم توافق آتش بس نیازمند تفاهم بیشتر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، ضمن قرائت بیانیه این جنبش تصریح کرد که حماس تعهد کامل خود را به جزئیات توافق آتش‌بس و تمایل خود را برای موفقیت و اجرای آن در واقعیت بار دیگر مورد تاکید قرار می‌دهد.

وی افزود که حماس مرحله اول توافق را با تحویل اسرای زنده و برخی اجساد اسرائیلی انجام داده و در حال تکمیل تحویل بقیه اجساد است.

در بیانیه آمده است که مرحله دوم توافق نیازمند بحث و تفاهم بیشتر با میانجی‌ها است، زیرا شامل مسائل پیچیده‌ای است.

حماس در این بیانیه تاکید کرده که به توافق ملی فلسطینی برای حل تمامی مسائل مربوط به شکل حکومت در غزه پس از جنگ متعهد است.

این بیانیه می‌افزاید: ما خواستار فشار بر اشغالگران برای عمل به تعهدات خود، از جمله توقف تجاوز، رفع محاصره نوار غزه و ورود کمک‌ها هستیم.

قاسم همچنین هشدار داد که رژیم اشغالگر صهیونیستی ممکن است از اهرم فشار انسانی برای باج‌گیری سیاسی استفاده کند.

حماس تصریح کرد که این جنبش در آستانه گفتگوی ملی فلسطین است و خواستار حمایت از اجماع ملی موجود در غزه است.

این بیانیه می‌افزاید: تضمین‌های روشنی از مصر، قطر و ترکیه، به همراه تأییدات مستقیم آمریکا مبنی بر پایان یافتن واقعی جنگ دریافت کرده‌ایم.