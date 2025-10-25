تداوم تجاوزات شبانه رژیم صهیونیستی به کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه جمعه و بامداد شنبه، ارتش رژیم اسرائیل و شهرک‌نشینان صهیونیست موجی از حملات و یورش‌ها را به مناطق مختلف کرانه باختری آغاز کردند که با درگیری‌های شدید و بازداشت یک جوان فلسطینی از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی همراه بود.

بنا به اعلام پایگاه خبری «فلسطین آنلاین»، در شهر جنین نیروهای ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل با یورش به منطقه «جبل ابو ظهیر» اقدام به بازرسی و تفتیش منازل فلسطینیان کردند. همزمان، نظامیان رژیم صهیونیستی به شهرک قفین در شمال طولکرم نیز یورش بردند و یک جوان فلسطینی را بازداشت کردند.

در شرق نابلس، منابع محلی گزارش دادند که نظامیان ارتش رژیم اسرائیل با شلیک گلوله‌های جنگی به سمت مناطق مسکونی، فضای رعب و وحشت را در میان ساکنان ایجاد کردند.

همچنین، در منطقه سهل عزموط در شرق نابلس، نظامیان رژیم صهیونیستی اقدام به شلیک گسترده گلوله «مُنور» در آسمان کردند.

شهرک‌نشینان صهیونیست نیز با حمله به روستای المغیر در شمال شرق رام‌الله، یک خودروی فلسطینی را به آتش کشیدند. این اقدام با واکنش شدید ساکنان روبه‌رو شد و درگیری‌های خشونت‌باری میان اهالی و مهاجمان رخ داد.