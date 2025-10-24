به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضایی شامگاه جمعه در آئین کلنگ‌زنی بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان، بر ضرورت احداث ICU تاکید کرد و گفت: این بیمارستان به دلیل قرار گرفتن در کریدور مرکز به غرب استان، محل مراجعه بسیاری از بیماران هم‌استانی و شهرستان‌های همجوار است.

وی با قدردانی از تلاش‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مسئولان بیمارستان، قرارگاه محرومیت زدایی ارتش افزود: ارتقای بیمارستان به درجه یک و تجهیز بخش مراقبت‌های ویژه، امکان ارائه خدمات درمانی بهتر و سریع‌تر به مردم را فراهم می‌کند.

فرماندار صومعه‌سرا ادامه داد: با بهره‌برداری از این بخش، بیماران غرب استان دسترسی راحت‌تر و امن‌تری به خدمات تخصصی پزشکی خواهند داشت.