  1. استانها
  2. گیلان
۲ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۱۶

رضایی: صومعه‌ سرا به مرکز مراقبت‌ های ویژه مجهز می‌شود

رضایی: صومعه‌ سرا به مرکز مراقبت‌ های ویژه مجهز می‌شود

صومعه سرا- فرماندار صومعه‌سرا با تأکید بر ضرورت ارتقای خدمات درمانی در این شهرستان گفت: صومعه‌ سرا به مرکز مراقبت‌ های ویژه مجهز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضایی شامگاه جمعه در آئین کلنگ‌زنی بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان، بر ضرورت احداث ICU تاکید کرد و گفت: این بیمارستان به دلیل قرار گرفتن در کریدور مرکز به غرب استان، محل مراجعه بسیاری از بیماران هم‌استانی و شهرستان‌های همجوار است.

وی با قدردانی از تلاش‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مسئولان بیمارستان، قرارگاه محرومیت زدایی ارتش افزود: ارتقای بیمارستان به درجه یک و تجهیز بخش مراقبت‌های ویژه، امکان ارائه خدمات درمانی بهتر و سریع‌تر به مردم را فراهم می‌کند.

فرماندار صومعه‌سرا ادامه داد: با بهره‌برداری از این بخش، بیماران غرب استان دسترسی راحت‌تر و امن‌تری به خدمات تخصصی پزشکی خواهند داشت.

کد مطلب 6633022

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها