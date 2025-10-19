به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضایی ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در راستای حمایت از خانواده‌های زندانیان نیازمند ۱۳۰ بسته معیشتی به ارزش ۴۵۰ میلیون تومان بین خانواده‌های زندانیان ندامتگاه ضیابر توزیع شد.

فرماندار صومعه سرا ضمن قدردانی از زحمات انجمن حمایت از زندانیان شهرستان و خیرین در تهیه این بسته‌های معیشتی با اشاره به مسؤولیت اجتماعی در حوزه خانواده زندانیان، گفت: حمایت از خانواده زندانیان نه تنها یک وظیفه انسانی، بلکه گامی در جهت ساختن جامعه است.

گفتنی است؛ این بسته‌های معیشتی به همت انجمن حمایت از زندانیان شهرستان صومعه سرا با مشارکت خیرین بین خانواده‌های تحت پوشش اهدا شد.