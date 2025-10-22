رضایی: انفجار گاز خانگی در گلشهر صومعه‌ سرا یک کشته بر جا گذاشت

حمید رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انفجار ناشی از نشت گاز خانگی در یک واحد مسکونی در منطقه گلشهر صومعه‌سرا اتفاق افتاد که متأسفانه یک خانم حدود ۶۵ ساله به شدت مصدوم شد.

وی افزود: نیروهای امدادی بلافاصله در محل حادثه حضور یافته و فرد آسیب‌دیده را به بیمارستان منتقل کردند، اما به دلیل شدت جراحات، وی جان خود را از دست داد.

فرماندار صومعه‌سرا تصریح کرد: علت حادثه توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در استفاده از گازهای خانگی گفت: مسئولان و شهروندان باید با همکاری هم فرهنگ ایمنی را ارتقا دهند تا از وقوع چنین حوادث تلخ جلوگیری شود.