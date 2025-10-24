به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی آشوبی شامگاه جمعه در آئین کلنگ‌زنی بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه‌سرا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای مدافع سلامت و مدافع حرم اظهار کرد: فداکاری نیروهای نظامی، امنیتی و جهادی در دوران بحران‌هایی همچون کرونا و جنگ ۱۲ روزه، نقشی بی‌بدیل در پشتیبانی از حوزه سلامت کشور داشته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های رو به رشد بخش سلامت در صومعه‌سرا افزود: در دو سال گذشته با همراهی نماینده مردم صومعه سرا در مجلس و فرماندار شهرستان، گام‌های مؤثری برای ارتقای سطح خدمات برداشته شده است.

آشوبی ادامه داد: ارتقای درجه بیمارستان امام خمینی (ره) به سطح یک، تأمین تجهیزات دیالیز، سی‌آرم و سایر امکانات درمانی از جمله این اقدامات است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان ادامه داد: یکی از برنامه‌های مهم ما، آموزشی شدن بیمارستان امام خمینی (ره) است در همین راستا هفته آینده گروه ارزیاب کشوری برای بررسی امکانات و زیرساخت‌های لازم جهت راه‌اندازی دانشکده پرستاری به شهرستان سفر خواهند کرد تا زمینه پذیرش دانشجویان در سال‌های آینده فراهم شود.

آشوبی تصریح کرد: بخش جدید ICU با زیربنای بیش از ۳۰۰ مترمربع و شش تخت بستری، طی مدت شش ماه احداث و تجهیز خواهد شد این پروژه با همکاری مجموعه محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و پیگیری‌های مسئولان محلی اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه همزمان با احداث این بخش، نیروهای پرستاری جدید نیز جذب و آموزش خواهند دید، گفت: فرایند استخدام و گزینش این نیروها انجام شده و آموزش‌های ویژه مراقبت‌های ویژه نیز در حال برگزاری است تا پس از افتتاح، خدمت‌رسانی بدون وقفه آغاز شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پایان خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این پروژه و ورود پزشکان متخصص جدید طی روزهای آینده، صومعه‌سرا به یکی از قطب‌های درمانی غرب گیلان تبدیل خواهد شد و مردم منطقه از خدمات باکیفیت‌تری بهره‌مند می‌شوند.