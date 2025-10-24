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۲ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۴۸

آشوبی: صومعه‌سرا به قطب درمانی غرب گیلان تبدیل می‌شود

آشوبی: صومعه‌سرا به قطب درمانی غرب گیلان تبدیل می‌شود

صومعه سرا- رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از آغاز عملیات ساخت بخش ICU بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه‌سرا خبر داد و گفت: صومعه‌سرا به قطب درمانی غرب گیلان تبدیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی آشوبی شامگاه جمعه در آئین کلنگ‌زنی بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه‌سرا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای مدافع سلامت و مدافع حرم اظهار کرد: فداکاری نیروهای نظامی، امنیتی و جهادی در دوران بحران‌هایی همچون کرونا و جنگ ۱۲ روزه، نقشی بی‌بدیل در پشتیبانی از حوزه سلامت کشور داشته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های رو به رشد بخش سلامت در صومعه‌سرا افزود: در دو سال گذشته با همراهی نماینده مردم صومعه سرا در مجلس و فرماندار شهرستان، گام‌های مؤثری برای ارتقای سطح خدمات برداشته شده است.

آشوبی ادامه داد: ارتقای درجه بیمارستان امام خمینی (ره) به سطح یک، تأمین تجهیزات دیالیز، سی‌آرم و سایر امکانات درمانی از جمله این اقدامات است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان ادامه داد: یکی از برنامه‌های مهم ما، آموزشی شدن بیمارستان امام خمینی (ره) است در همین راستا هفته آینده گروه ارزیاب کشوری برای بررسی امکانات و زیرساخت‌های لازم جهت راه‌اندازی دانشکده پرستاری به شهرستان سفر خواهند کرد تا زمینه پذیرش دانشجویان در سال‌های آینده فراهم شود.

آشوبی تصریح کرد: بخش جدید ICU با زیربنای بیش از ۳۰۰ مترمربع و شش تخت بستری، طی مدت شش ماه احداث و تجهیز خواهد شد این پروژه با همکاری مجموعه محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و پیگیری‌های مسئولان محلی اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه همزمان با احداث این بخش، نیروهای پرستاری جدید نیز جذب و آموزش خواهند دید، گفت: فرایند استخدام و گزینش این نیروها انجام شده و آموزش‌های ویژه مراقبت‌های ویژه نیز در حال برگزاری است تا پس از افتتاح، خدمت‌رسانی بدون وقفه آغاز شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پایان خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این پروژه و ورود پزشکان متخصص جدید طی روزهای آینده، صومعه‌سرا به یکی از قطب‌های درمانی غرب گیلان تبدیل خواهد شد و مردم منطقه از خدمات باکیفیت‌تری بهره‌مند می‌شوند.

کد مطلب 6633007

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    نظرات

    • علی کاویانی ۶۸۶ IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
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      پاسخ
      دولت باید فکری اساسی در رابطه با محروميت زدایی غرب گیلان منطقه تالش واستارابکند نه اینکه همه‌ی امکانات و تجهیزات رو در مرکز استان متمرکز بکنه از آستارا تا رشت ۳ساعت راه است رفت وبرگشت ۶ساعت شما بعنوان یک مریض فکرشو بکنید یک دوره درمان فقط یه روزه نیست که آزمایش و جواب وغيره داره وغيره

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