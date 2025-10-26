فیلم «پیرپسر» قاچاق شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «پیرپسر» ساخته اکتای براهنی و با بازی حسن پورشیرازی، حامد بهداد و لیلا حاتمی صبح امروز ۴ آبان به صورت غیرقانونی در فضای مجازی منتشر شد.

فیلم سینمایی «پیرپسر» از ۲۱ خرداد اکران خود را در سینماها آغاز کرد و با فروش ۲ میلیون و ۲۱ هزار و ۴۰۰ بلیت به فروش ۱۸۱ میلیارد و ۵۰۸ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۵۳ تومانی دست یافت و پرفروش‌ترین فیلم سال ۱۴۰۴ شد.

اکران این فیلم که تهیه کنندگی آن را حنیف سروری و بابک حمیدیان برعهده دارند از ۲۳ مهر در سینماهای ایران متوقف شد.

چندی پیش در فضای مجازی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پس از پایان اکران فیلم «پیرپسر» در سینماها، یک نسخه سریالی از آن در قالب ۶ قسمت در یکی از پلتفرم‌های نمایش خانگی پخش خواهد شد. هرچند این خبر از سوی روابط عمومی و عوامل این فیلم تایید نشد.