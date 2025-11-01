اکران آنلاین «پیر پسر» پس از یک هفته متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حدود یک هفته است که اکران آنلاین فیلم «پیرپسر» آغاز شده است و حالا بعد از ۶ روز کارگردان از توقف ناگهانی اکران آنلاین این فیلم خبر داده است.

«پیرپسر» حدود یک هفته پیش قاچاق شد و همین باعث شد به سرعت اکران آنلاین آن آغاز شود.

اکتای براهنی در توضیح این ماجرا نوشته است: «پخش فیلم «پیریسر» در فیلم نت از ساعت سه بعد از ظهر امروز به دستور رئیس ساترا متوقف شده است. تلاش ها برای نجات تنها مفر در آمد قانونی فیلم به جایی نرسید. جالب است فیلمی که پروانه نمایش عمومی دارد و چند روز پیش نیز قاچاق شده است و اصلاً تا به حال همگان آن را تماشا کرده اند. حالا این عمل از سوی ساترا عملاً به قاچاق هر چه بیشتر فیلم دامن می زند. انگار می خواهند حال سازندگان فیلم را بگیرند. آقایان فیلم که مجانی در همه جا هست پس نگران چه هستید؟»

عباس سیاح طاهری معاون کاربران ساترا به رسانه ها خبر داده است که اکران فیلم با ابلاغ حکم قوه قضاییه متوقف شده است. این میان فیلم‌نت به عنوان پلتفرم پخش کننده این اثر سینمایی نیز بدون توضیح اینکه چه نهادی به آنها اعلام کرده است که فیلم باید متوقف شود از توقف آن گفته است.

در بخشی از اطلاعیه فیلم‌نت آمده است: «باوجود استقبال بی‌سابقه شما از اکران آنلاین فیلم «پیر پسر» و حمایت از انتشار قانونی فیلم‌های سینمای ایرانی، متاسفانه روند اکران آنلاین این اثر با چالش‌هایی همراه شد و تا اطلاع ثانوی نمایش این اثر در فیلم‌نت متوقف شده است. مدیران پلتفرم فیلم‌نت در تلاشند تا هر چه زودتر این مشکل را مرتفع کرده و این اثر پرافتخار و محبوب را به چرخه اکران برگرداند.»