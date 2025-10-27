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۵ آبان ۱۴۰۴، ۸:۴۸

دومین جشنواره «تابان» با محوریت ورزش پاک در تبریز برگزار می‌شود

دومین جشنواره «تابان» با محوریت ورزش پاک در تبریز برگزار می‌شود

تبریز- دومین جشنواره فرهنگی‌ورزشی «تابان» با محوریت ترویج «ورزش پاک» و تجلیل از باشگاه‌های برتر و اخلاق‌مدار آذربایجان شرقی در تبریز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی دومین جشنواره فرهنگی‌ورزشی «تابان» با محوریت ترویج ورزش پاک و توجه ویژه به ورزشکاران سازمان‌یافته، روز دوشنبه با حضور اعضای کمیته برگزاری، جبرئیل منصور قربانی معاون ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی و دکتر یونس قوام‌لاله رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان و دبیر جشنواره، در تبریز برگزار شد.

در این نشست، جبرئیل منصور قربانی معاون ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، ضمن تأکید بر شفافیت و دقت در انتخاب برترین باشگاه‌ها و هیئت‌های ورزشی استان گفت: هدف اصلی جشنواره، اثرگذاری واقعی و تحقق عدالت در ارزیابی‌هاست. باشگاه نمونه باید از مجوز رسمی برخوردار بوده و سلامت فرهنگی، فنی و اداری آن به تأیید برسد.

قربانی افزود: باشگاه‌هایی شایسته تجلیل‌اند که در مسیر اهداف فرهنگی و ورزشی استان گام بردارند، در برنامه‌های همگانی مشارکت فعال داشته باشند و در کنار موفقیت‌های ورزشی، اخلاق، ادب و فرهنگ را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی بیمه ورزشی، نداشتن سابقه تخلف یا پلمب، رعایت ضوابط حراستی، فعالیت در رشته‌های مجاز و همکاری مستمر با هیئت‌های مربوطه را از شاخص‌های اصلی انتخاب باشگاه‌های نمونه دانست و گفت: «در سطح استان بیش از ۱۵۰۰ باشگاه فعال وجود دارد و انتخاب برترین‌ها نیازمند معیارهای دقیق کارشناسی است. اگر انتخاب‌ها بر پایه عدالت و دقت نباشد، نه‌تنها انگیزه‌آفرین نخواهد بود بلکه موجب نارضایتی در بدنه ورزش خواهد شد.»

معاون ورزشی اداره‌کل با اشاره به لزوم همکاری هیئت‌های ورزشی در فرآیند ارزیابی افزود: «افزایش سرانه ورزشی، تقویت باشگاه‌های خصوصی و توجه به جمعیت ورزشکاران سازمان‌یافته از اولویت‌های اداره‌کل در مسیر توسعه پایدار ورزش استان است.

در ادامه، یونس قوام‌لاله دبیر جشنواره و رئیس هیئت پزشکی ورزشی آذربایجان شرقی، با تأکید بر برگزاری این رویداد در راستای ترویج فرهنگ ورزش پاک، قانونمند و علمی گفت: جشنواره تابان فرصتی است برای تقدیر از باشگاه‌هایی که با برنامه‌ریزی، اصول علمی و رویکرد اخلاقی در مسیر پرورش استعدادهای ورزشی گام برمی‌دارند. هدف ما صرفاً تقدیر نیست، بلکه ترویج الگویی از باشگاه‌داری قانونمند، اخلاق‌مدار و مبتنی بر توسعه پایدار ورزشی است.

وی افزود: باشگاه‌های ورزشی امروز تنها محل تمرین و رقابت نیستند؛ بلکه سنگرهایی برای تربیت روح و جسم و آموزش رفتار حرفه‌ای‌اند. جشنواره تابان در همین مسیر و در راستای ترویج ورزش پاک و علمی برگزار می‌شود تا باشگاه‌های استان بدانند مسیر رشد و ماندگاری در تعهد، اخلاق و انضباط حرفه‌ای نهفته است.

قوام‌لاله با قدردانی از حمایت باشگاه شهرداری تبریز از این رویداد، از آمادگی کامل هیئت پزشکی ورزشی برای مشارکت فعال در برگزاری آئین تجلیل خبر داد و افزود: این مراسم با حضور مدیران ورزشی، مربیان، کارشناسان و مدیران باشگاه‌های استان برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تجلیل از باشگاه‌های نمونه در رشته‌های مختلف، تقدیر از هیئت‌های فعال و قدردانی از کارشناسان حوزه باشگاه‌ها، از بخش‌های شاخص این رویداد فرهنگی‌ورزشی است که با هدف تقویت هم‌افزایی و همدلی در خانواده بزرگ ورزش آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.

گفتنی است دومین جشنواره فرهنگی‌ورزشی «تابان» با همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، باشگاه شهرداری تبریز و هیئت پزشکی ورزشی استان، روز شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

دومین جشنواره «تابان» با محوریت ورزش پاک در تبریز برگزار می‌شود

کد مطلب 6635547

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