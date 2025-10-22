اسبقیان: تمرکز ورزش کشور بر روی حضور در المپیک خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد شروین اسبقیان روز چهارشنبه در مراسم آغاز المپیاد ورزشی استعدادهای برتر پسران کشور در تبریز با اشاره به اینکه در حال حاضر علاوه بر المپیاد استعدادهای برتر، جوانان کشور در مسابقات قهرمانی آسیا در بحرین در حال رقابت هستند، افزود: در ادامه ناشنوایان ورزشکار در المپیک توکیو حضور می‌یابند، حضور در مسابقات پاراآسیایی امارات و بازی‌های کشورهای اسلامی نیز از دیگر برنامه‌های وزارت برای آماده نگه داشتن ورزشکاران ملی است.

وی ادامه داد: مسابقات کشورهای اسلامی برای ما مهم است و در همین راستا، جلسات متعددی با رؤسای فدراسیون‌ها برگزار کرده‌ایم تا نتایج درخشانی برای ورزش کشور رقم بخورد.

اسبقیان با اشاره به اینکه در تقویم ورزشی، ورزشکاران در مسابقات آسیایی ژاپن حضور می‌یابند، اظهار کرد: تمرکز ورزش کشور بر روی حضور در المپیک خواهد بود.

وی با بیان اینکه موفقیت‌های ورزش کشور نتیجه مدیریت شفاف و برنامه‌ریزی وزارت و شخص وزیر است، گفت: مسابقات ورزشی استعدادهای برتر با هدف بروز و ظهور استعدادهای برتر در رده سنی ۱۲ تا ۱۶ سال و در ۳۱ استان کشور برگزار می‌شود که بخش دختران در یزد خاتمه یافت و بخش پسران نیز در ۳۲ رشته در حال برگزاری است که میزبانی ۲ رشته هاکی چمنی و دوچرخه سواری با تبریز است.

اسبقیان با قدردانی از حضور مسئولان استانی در این مراسم و حمایتی که برای برگزاری این رویداد قبول کرده‌اند، اظهار امیدواری کرد: برگزاری مسابقات به توسعه ورزش منطقه و کشور کمک کند.

وی با تاکید بر اهمیت نخبه گزینی و کشف استعدادهای برتر در این رقابت‌ها گفت: نخبه‌گزینی باعث راهیابی ورزشکاران با استعداد به تیم‌های ملی و در نهایت ایجاد شور و نشاط در جامعه و اهتزاز پرچم ایران در رقابت‌های بین المللی و انسجام و اقتدار ملی خواهد شد.