معتمدیان: ۱۵۰۰ کلاس درس طی سال گذشته در استان تهران احداث شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح همزمان سه مدرسه خیرساز در منطقه ۷ تهران، برنامه‌ریزی برای جبران کمبود سرانه فضای آموزشی را از اولویت‌های اصلی دولت و وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد و با اشاره به اقدامات انجام‌شده گفت: در سال گذشته، ۱۲۴ مدرسه با ۱۴۹۸ کلاس درس در استان تهران احداث و تحویل آموزش و پرورش شد که این امر باعث بهبود شاخص سرانه فضای آموزشی شده است.

استاندار تهران به آمار سرانه فضای آموزشی اشاره کرد و افزود: در ابتدای فعالیت دولت، سرانه آموزشی استان تهران ۵.۲۸ متر مربع بود که از میانگین کشوری (۵.۴۵ متر مربع) پایین‌تر قرار داشت. با اقدامات یک‌سال گذشته، این رقم به ۵.۴۳ متر مربع افزایش یافته و اکنون تنها ۲ سانتی‌متر با میانگین ملی فاصله داریم.

معتمدیان هدف گذاری جدید را اینگونه تشریح کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، باید به سرانه ۶ متر مربع برسیم و امیدواریم این هدف قبل از پایان دوره دولت محقق شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به «هوشمندسازی» و «تجهیز مدارس» به عنوان بخشی از برنامه راهبردی دولت اشاره کرد و نقش مشارکت بخش‌های خصوصی و مردمی را در این زمینه بسیار مؤثر دانست.

سه مدرسه افتتاح‌شده در این مراسم به نام‌های زنده‌یاد علی‌اکبر محبی آشتیانی، زنده‌یاد امیرهوشنگ گلچین و استاد محمدامین ادیب‌طوسی نام‌گذاری شده‌اند.