پایان ۱۳ سال کمبود فضای آموزشی درپایتخت؛ تحویل ۱۲۴مدرسه جدید در یک سال

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان بعد از ظهر دوشنبه در نشستی با مدیران مناطق ۲۲ گانه آموزش و پرورش تهران اظهار داشت: زحمات و تلاش‌های مدیران در شرایط فعلی، با همه محدودیت‌های مالی و نیروی انسانی، بسیار سخت است، اما حرکت آموزش و پرورش در این دوره رو به جلو بوده است.

وی افزود: از ابتدای دولت چهاردهم، یکی از راهبردهای اصلی رئیس‌جمهور، میدان‌داری و راهبری مستقیم در حوزه آموزش و پرورش بوده است. تقریباً هفته‌ای نیست که رئیس‌جمهور جلسه‌ای در رابطه با مسائل آموزش و پرورش برگزار نکند؛ چه در نهاد ریاست‌جمهوری و چه در بازدیدهای میدانی از مدارس.

استاندار تهران با اشاره به سه بخش اصلی برنامه‌ریزی دولت در آموزش و پرورش گفت: بخش اول، ارتقای سرانه‌های آموزشی با تمرکز بر عدالت‌محوری و توسعه فضاهای آموزشی است. در روزهای اولیه دولت، این موضوع گفتمان‌سازی شد و امروز به یک برنامه اجرایی در سطح کشور تبدیل شده است. زیرساخت آن نیز با مشارکت مردمی فراهم شد.

معتمدیان تأکید کرد: با کاهش ارزش پول، طبیعتاً باید از ظرفیت‌های مردمی استفاده کنیم. در کل کشور و همه استان‌ها، بدون استثنا، یکی از موضوعات اصلی جلسات اختصاصی رئیس‌جمهور، نهضت توسعه فضای آموزشی است. ایشان شخصاً بررسی می‌کنند و در پیشرفت برنامه‌ها کمک می‌کنند.

وی با اشاره به وضعیت استان تهران اظهار داشت: در ابتدای دولت، سرانه آموزشی استان تهران ۵.۲۸۳ مترمربع بود که پایین‌تر از میانگین کشوری بود. تکلیف قانونی برنامه هفتم، رسیدن به سرانه ۶.۱ تا پایان برنامه است. امروز با اقدامات انجام‌شده، این رقم بهبود یافته و تا سال آینده به تکلیف قانونی خواهیم رسید.

استاندار تهران ویژگی‌های برنامه هفتم را برشمرد و گفت: برای اولین بار، برنامه‌ای مجزا از دولت در انتخابات ارائه نشد و برنامه هفتم کاملاً بر مبنای برنامه دولت تدوین شد. درصد پیشرفت برنامه‌های پنج‌ساله قبلی پایین بود، اما در برنامه هفتم، احکام اضافی حذف شد تا تمرکز بر اجرای ضریب بالا باشد. این برنامه اکنون نقشه راه عملیاتی است.

معتمدیان به دستاوردهای یک سال اخیر اشاره کرد: در استان تهران که ۱۳ سال کمبود فضای آموزشی داشتیم، در سال تحصیلی جاری ۱۲۴ مدرسه با حدود ۱۵۰۰ کلاس درس تحویل داده شد. همچنین بیش از ۲۵۰۰ کلاس درس در مجموع در استان شروع شده است.

وی نقش همه دستگاه‌ها را برجسته دانست و افزود: هیچ پروژه استانی نداریم؛ همه با مشارکت انجام شده است. ۱,۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع استانی برای مدرسه‌سازی تخصیص یافت که ۱۰۰ درصد آن واریز شده است. همچنین از مسئولیت اجتماعی صنایع، اعتبارات ویژه نوسازی مدارس و منابع دولتی استفاده حداکثری کردیم.

استاندار تهران با اشاره به قانون استفاده از عوارض آلایندگی گفت: شهرداری‌ها و کارخانجات استان را وارد کردیم. ۵۹ درصد عوامل ثابت آلاینده در تهران مربوط به صنایع است و اولویت ما مدرسه‌سازی با این منابع است.

این خبر تکمیل می شود…