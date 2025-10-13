۱۲۴ مدرسه و ۱۴۹۸ کلاس درس در استان تهران به بهره برداری رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزازی مراسم افتتاح مدرسه فرزانگان شهریار که روز گذشته با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، اظهار کرد: افتتاح این پروژه آموزشی در شهرستان شهریار، نشانه‌ای از عزم دولت برای توسعه متوازن و گسترش عدالت آموزشی در سطح استان است.

استاندار تهران با اشاره به رشد شاخص‌های توسعه آموزشی در استان افزود: در ابتدای دولت، استان تهران از نظر سرانه فضای آموزشی در رتبه بیست‌وهشتم کشور قرار داشت، اما با تلاش‌های صورت‌گرفته، این رتبه به بیست‌ویکم ارتقا یافته و سرانه فضای آموزشی نیز از ۵/۲۸ سانتی‌متر به ۵/۴۳ سانتی‌متر افزایش یافته است.

معتمدیان گفت: در کمتر از یک سال گذشته، ۱۲۴ مدرسه و یک‌هزار و ۴۹۸ کلاس درس جدید در استان تهران احداث و به بهره‌برداری رسیده و عملیات اجرایی سه هزار کلاس دیگر نیز آغاز شده که این روند با مشارکت خیرین مدرسه‌ساز، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ادامه دارد.

وی افزود: مدرسه فرزانگان شهریار از جمله طرح‌های شاخص استان است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آموزشی ساخته شده و زمینه‌ساز تحول در کیفیت یادگیری دانش‌آموزان خواهد بود.

استاندار تهران در پایان خاطرنشان کرد: توسعه فضاهای آموزشی، یکی از اولویت‌های اصلی دولت در استان تهران است و با حمایت‌های رئیس‌جمهور و همراهی مردم و خیرین، روند ارتقای سرانه آموزشی در تمامی شهرستان‌های استان با شتاب ادامه خواهد داشت.