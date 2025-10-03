خبرگزاری مهر، گروه استانها -امیرماهان محمدی یکتا: استان تهران، با جمعیت دانشآموزی نزدیک به ۲ میلیون نفر، در سالهای اخیر شاهد افزایش قابل توجه سرانه فضای آموزشی بوده و نهضت مدرسهسازی با ساخت صدها مدرسه جدید، این روند را تداوم بخشیده است.
گزارشهای رسمی نشان میدهد که سرانه فضای آموزشی از ۵.۲۸ متر مربع در آغاز دولت چهاردهم به ۵.۴۴ متر مربع رسیده و با اجرای پروژههای جدید، تا پایان برنامه هفتم به ۶.۱ متر مربع افزایش خواهد یافت.
سرانه آموزشی استان تهران تا پایان برنامه هفتم به ۶.۱ متر مربع می رسد
این پیشرفت، که بخشی از تلاشهای دولت برای عدالت آموزشی است، در حالی رخ داده که تهران با چالشهایی مانند تراکم بالای کلاسها و مدارس فرسوده روبرو است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا پایان امسال بیش از یک هزار و ۷۰۰ کلاس درس جدید به سرانه اضافه خواهد شد. در مجموع، ۶۲۱ مدرسه جدید با هشت هزار و ۲۴۵ کلاس درس در دست ساخت است که از این تعداد ۲۵۰ پروژه در حال اجرا و بالای ۵۰ درصد پیشرفت دارند. این پروژهها با مشارکت خیرین مدرسهساز شتاب گرفته و ۹۶ پروژه در شهرستانهای استان در دست اجرا است.
عباس زارع، تأکید کرد: تا پایان برنامه هفتم، سرانه به ۶.۱ متر مربع میرسد و ۱۱۳ مدرسه با ۱۶۰ هزار متر مربع زیربنا آماده تحویل است.
وی افزود: در شهرستانهای استان تهران نیز عملیات ساخت مدارس در حال اجرا است، به عنوان مثال اخیراً شاهد آغاز عملیات اجرایی ۱۱ مدرسه در بومهن بودیم و اکنون این پروژهها با پیشرفت فیزیکی مناسب در حال اجرا است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران همچنین اعلام کرد: نهضت مدرسه سازی با همکاری دولت و خیرین، کمبود فضای آموزشی را برطرف میکند و استان تهران در این زمینه پیشرو است.
رتبه اول استان تهران در نهضت مدرسه سازی
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: با اجرای نهضت مدرسهسازی، استان تهران در کمتر از یک سال گذشته سه هزار و ۵۰۰ کلاس درس ساخته و رتبه اول کشور را کسب کرده است.
وی افزود: توسعه نامتوازن و تراکم جمعیت چالشهای اصلی هستند، اما با این اقدامات، رتبه استان در سرانه آموزشی ۷ پله ارتقا یافته است و نهضت مدرسهسازی تا پایان دولت چهاردهم، پایتخت را از محرومیت آموزشی خارج میکند.
مدارس شهرستان های استان تهران تک شیفت شده است
با این اقدامات تراکم کلاسها نیز کاهش یافته. میانگین تراکم کلاسهای درس تهران ۳۳ نفر بوده، اما با این اقدامات، در شهرستانهای استان به زیر ۳۵ دانشآموز رسیده است.
یوسف بهارلو، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران نیز به خبرنگار مهر گفت: با نهضت مدرسه سازی در حال حاضر تمام مدارس شهرستان های استان تهران تک شیفت است و میانگین سرانه مدارس در استان تهران افزایش یافته و با اجرای این نهضت کمبود فضاهای آموزشی جبران میشود.
وی اضافه کرد: این نهضت کمک کرده تا مدارس به استانداردهای لازم برسند و کیفیت آموزش ارتقا یابد.
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران افزود: خیرین مدرسهساز بیش از ۶۰ درصد هزینهها را تأمین کردهاند و با تداوم این نهضت محرومیت شهرستان های استان تهران در زمینه سرانه آموزشی پایان می یابد.
وی تاکید کرد: دولت چهاردهم با شعار «توسعه عدالت آموزشی» دو محور محرومیتزدایی از فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش و پرورش را در دستور کار قرار داده و با اجرای نهضت مدرسهسازی، کمبود ۱۳ هزار کلاس درس در استان تهران جبران خواهد شد.
۷۴۰۰ پروژه مدرسه سازی در سراسر کشور تکمیل می شود
این پیشرفت ها مختص استان تهران نیست، حمیدرضا خانمحمدی، رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور پیش از این گفته بود: هفت هزار و ۴۰۰ پروژه مدرسهسازی تا پایان سال تکمیل میشود و دو هزار و ۴۰۰ مدرسه جدید افتتاح خواهد شد.
وی افزود: پیشرفت فیزیکی پروژهها به ۴۶.۸۸ درصد رسیده و نهضت مدرسهسازی عدالت آموزشی را تقویت میکند. در شهرستانهای استان، ۱۹۶ پروژه نیمهتمام با حمایت خیرین اجرا میشود.
چالشها همچنان وجود دارد. رتبه استان در سرانه آموزشی ۲۱ است و ۸۰۰ مدرسه نیاز به تخریب یا مقاومسازی دارد، یکسوم مدارس تهران فرسوده هستند و در مناطق حاشیهای کمبود بیشتر است.
این نهضت بخشی از برنامههای دولت برای عدالت آموزشی است. با ساخت ۱۰۰ مدرسه جدید در تهران، سرانه افزایش یافته. پیشرفت ۴۶ درصدی پروژهها نشاندهنده شتاب است.
