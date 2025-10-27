به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قضائی قوه قضائیه در بخشنامه‌ای به کانون‌های دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و معاونت فناوری اطلاعات دادگستری‌های سراسر کشور اعلام کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مجاز به دریافت وجه بابت چاپ پیش‌نویس اوراق قضائی یا سایر خدمات مشابه نیستند.

در این بخشنامه آمده است: با توجه به اینکه در زمان تنظیم و ثبت دادخواست یا سایر خدمات، چاپ پیش‌نویس صرفاً جهت مطالعه و تأیید نهایی مراجعان انجام می‌شود، دریافت هرگونه هزینه از این بابت تخلف محسوب می‌شود.

بر اساس این ابلاغیه، اخذ هزینه چاپ تنها در صورتی مجاز است که اوراق نهایی پس از تأیید متقاضی و ارسال به مرجع قضائی، طبق تعرفه مصوب انجام شود.

این بخشنامه به امضای معاون خدمات الکترونیک قضائی قوه قضائیه رسیده و با هدف صیانت از حقوق شهروندان و شفاف‌سازی فرآیندهای ارائه خدمات در دفاتر الکترونیک صادر شده است.