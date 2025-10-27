مهدی جواهری رئیس امور بین‌الملل وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با برگزاری اجلاس وزرای کشور اکو در تهران و همکاری‌های مشترک گفت: پلیس اکو موضوعی است که در جلسات قبلی بحث شده بود و این دوره از جلسات مباحث دیگری برای همکاری کشورهای عضو بررسی می‌شود.

وی با یادآوری اینکه موضوع اکوپل از جمله دستورات نشست تهران خواهد بود، افزود: مباحث جلسات امروز و فردای وزرای کشور اکو پس از اتمام نشست‌ها اطلاع رسانی می‌شود، ایران نیز پیشنهادات خوبی را در این نشست ارائه می‌دهد.

رئیس امور بین‌الملل وزارت کشور همچنین اظهار کرد: اولویت جمهوری اسلامی کشورهای همسایه و کشورهای منطقه است، اسناد همکاری را در حوزه‌های انتظامی وزارت کشور با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه در کشورهای همسایه به امضا رساندیم. این اسناد در سطح تفاهم‌نامه و توافق‌نامه است.

جواهری ادامه داد: وزارت کشور به صورت مستمر تفاهمنامه همکاری خود با دیگر کشورها در امور مختلف را به روز رسانی می‌کند. شعار نشست این دوره اکو همبستگی منطقه‌ای، امنیت و توسعه پایدار است. می‌خواهیم در سایه همکاری‌های مشترک، توسعه اقتصادی را برای کشورهای عضو به دست آوریم.

رئیس امور بین‌الملل وزارت کشور در رابطه با اسنپ بک نیز گفت: ما همانند سابق، برنامه‌ها و اهداف خود را پیگیری می‌کنیم و کنشگری استان‌های مرزی را در حوزه دیپلماسی مرزی و اقتصادی محقق می‌کنیم.