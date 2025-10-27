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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷

پیام رئیس سازمان بهزیستی به مناسبت روز پرستار

پیام رئیس سازمان بهزیستی به مناسبت روز پرستار

رئیس سازمان بهزیستی کشور در پیامی به مناسبت «روز پرستار» ضمن گرامیداشت مقام والای پرستاران از تلاش‌های بی‌وقفه و فداکارانه آنان در خدمت به بیماران، سالمندان و توان‌یابان تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی به مناسبت ۵ آبان روز پرستار پیامی صادر کرد. متن پیام به شرح ذیل است:

روز پرستار، روز تجلیل از حافظان سلامت و یادآور مهربانی، ایثار و صبوری زن‌ها و مردانی است که با دل و جان به خدمت انسان‌ها می‌پردازند. در این روز فرخنده، ضمن گرامیداشت یاد و راه حضرت زینب کبری (س)، اینجانب صمیمانه‌ترین سپاس و قدردانی خود را تقدیم می‌کنم به تمامی پرستاران شریف کشور که با تعهد و فداکاری، آرام‌بخش رنج بیماران و امیدبخش لحظه‌های دشوار زندگی آنان هستند.

پرستار در سازمان بهزیستی، همان مراقب معلول است که با صبوری، همراه توان‌یابان می‌شود؛ مادر یار شیرخوارگاه است که جای آغوش مادر را برای نوزادان بی‌پناه پر می‌کند؛ مراقب معلولین و سالمندان است که بی‌هیاهو، شب و روز در کنارشان می‌ماند تا لبخند را به چهره‌شان برگرداند.

شما عزیزان، حافظان سلامت جسم و جان جامعه هستید؛ نماد مهربانی، انسان‌دوستی و تعهد. تلاش‌های بی‌وقفه شما در مراکز بهزیستی، جلوه‌ای از عشق الهی و ایمان عمیق به کرامت انسان است.

به نمایندگی از خانواده بزرگ بهزیستی، به همه خادمان دلسوز و انسان دوست تبریک می‌گویم و از خدای بزرگ توفیق، سلامتی و پایداری در مسیر مقدس‌تان مسالت دارم.

کد مطلب 6635992

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