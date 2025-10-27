به گزارش خبرگزاری مهر، حجت اسماعیل‌زاده، رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی در حاشیه نشست هم اندیشی با اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل مؤسسات اعتباری گفت: این موضوع هم اکنون با محوریت بانک مرکزی در حال پیگیری است و هیئت مدیره بانک‌ها مکلف شده‌اند تا برنامه هدف‌گذاری خود در زمینه گزارشگری مالی برای سه تا ۵ سال آینده را تنظیم و به بانک مرکزی ارائه کنند.



وی با بیان اینکه هم اکنون ساختار گزارشگری پایداری با همکاری شبکه بانکی تهیه و به تصویب رسیده است و طی ۳ ماه آینده به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد، تصریح کرد: بر اساس چارچوب طراحی شده تأمین مالی شبکه بانکی باید در مسیری حرکت کند که منجر به توسعه پایدار شود.



رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در دنیا گزارشگری نهادهای اقتصادی علاوه بر توجه بر ارقام و اعداد، سود و گزارش‌های مالی، به ابعاد پایداری نیز توجه دارد. از جمله این ابعاد می‌توان به مسائل اقلیمی، زیست محیطی، مسائل اجتماعی و سایر جوانب مرتبط اشاره کرد.



وی با تاکید بر اینکه کشور امروز با ناترازی‌های متعددی از جمله در بخش‌های آب، برق، گاز، آلودگی هوا و… مواجه است، تاکید کرد: این مسائل در سطح بین‌المللی در چارچوب «گزارشگری پایداری» مورد توجه قرار می‌گیرند. لذا با توجه به اینکه هم اکنون بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی توسعه و اقتصاد در کشور از طریق نظام بانکی انجام می‌شود، توجه به اینکه تأمین مالی در مسیری حرکت کند که منجر به توسعه پایدار شود، در بانک‌ها به یک «ضرورت» و «اضطرار» تبدیل شده است.



وی گفت: به هیئت مدیره بانک‌ها تکلیف شده است که در جلسات خود در زمینه جنبه‌های پایداری برای سه تا پنج سال آینده هدف‌گذاری کنند و اهدافی را که در خصوص لزوم رعایت جنبه‌های پایداری تنظیم و در هیئت مدیره مصوب کرده‌اند، برای بانک مرکزی ارسال کنند.



رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی در پایان تصریح کرد: در این نشست مقرر شد جلسات هم اندیشی با هیئت مدیره و هیئت عامل بانک‌ها ادامه دار باشد.