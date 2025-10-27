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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۳۰

ونزوئلا از کشف و خنثی سازی عملیات سازمان سیا خبر داد

ونزوئلا از کشف و خنثی سازی عملیات سازمان سیا خبر داد

وزیر خارجه ونزوئلا جزئیاتی از کشف و خنثی سازی عملیات سازمان سیا از سوی کاراکاس را رسانه ای کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری المیادین، «ایوان ادواردو گیل پینتو» (Yvan Gil Pinto) وزیر امور خارجه ونزوئلا در سخنانی اعلام کرد: ما دولت ترینیداد و توباگو را از یک عملیات جعلی به فرماندهی سازمان سیا مطلع کردیم. این عملیات جعلی، حمله‌ای به یک کشتی نظامی آمریکایی در لنگرگاه بود تا ونزوئلا را مقصر جلوه داده و تجاوز به کاراکاس را توجیه کند.

وزیر امور خارجه ونزوئلا ادامه داد: باند جنایتکاری که توسط سازمان سیا تأمین مالی شده و با این عملیات مخفی مرتبط است، در خاک ما در حال برچیده شدن است. ما از ترینیداد و توباگو انتظار داریم که اجازه ندهد از خاکش برای رزمایش هایی که صلح در کارائیب را تهدید می‌کند، استفاده شود.

«ایوان ادواردو گیل پینتو» در ادامه اضافه کرد: ما به مردم ترینیداد و توباگو احترام می‌گذاریم و به خرد آنها برای جلوگیری از کشیده شدن کشورشان به یک جنگ کثیف اعتماد داریم.

شبکه تلویزیونی یورونیوز پیشتر از اعتراض گسترده مردم ترینیداد و توباگو به پهلو گرفتن ناوشکن آمریکا در آب های کشورشان و تظاهرات آنها مقابل سفارت آمریکا خبر داد.

دیوید عبدالله رهبر حزب سیاسی «جنبش برای عدالت اجتماعی» ترینیداد و توباگو در گفتگو با یورونیوز، خاطرنشان کرد: ترینیداد و توباگو نباید اجازه ورود این ناوشکن به آب‌های خود را می‌داد.

کد مطلب 6636478

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