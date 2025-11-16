اعتراض «مادورو» به رزمایش ترینیداد و توباگو نزدیک سواحل ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا از برگزاری رزمایش توسط کشور ترینیداد و توباگو در دریای کارائیب انتقاد کرد.

رئیس‌جمهور ونزوئلا، ترینیداد و توباگو را به همکاری با آمریکا متهم کرده و رزمایش این کشور در نزدیکی سواحل ونزوئلا را تهدیدی برای کاراکاس خواند.

نیکولاس مادورو، با تاکید بر اینکه مردم ونزوئلا آماده دفاع از کشورشان در صورت حمله احتمالی آمریکا هستند، خواستار آمادگی نیروهای پلیس و ارتش کشورش در این راستا شد.

از سوی دیگر، وزارت دفاع ترینیداد و توباگو هدف از رزمایش نظامی مذکور را آمادگی برای مقابله با گروه‌های تبهکار ادعا کرده است!