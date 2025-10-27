داسیلوا: ترامپ دستیابی به توافق تجاری با برزیل را ضمانت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهور برزیل می‌گوید که دونالد ترامپ، همتای آمریکایی‌اش در جریان دیدار اخیر طرفین، دستیابی دو کشور به توافقی تجاری را تضمین کرده است.

لولا در حاشیه اجلاس اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا(آسه‌آن) در مالزی گفت که گفتگوهایش با ترامپ خوب پیش رفته است «زودتر از تصور همه توافقی حاصل خواهد شد.»

آمریکا پس از محکوم شدن ژائر بولسونارو، رئیس جمهور غرب‌گرای سابق برزیل از سوی دادستانی این کشور، در اقدامی تلافی‌جویانه تعرفه‌ای ۵۰ درصدی بر کالاهای برزیلی وارداتی به آمریکا اعمال کرد.

لولا اضافه کرد که تصمیمات اخیر آمریکا علیه برزیل «نادرست» بوده است اما وی تمایل دارد تا درباره هر موضوعی با ترامپ گفتگو و همچنین به آمریکا در مسئله ونزوئلا کمک کند.

وی تاکید کرد: به او(ترامپ) گفتم که توجه به تجربه برزیل به عنوان بزرگ‌ترین کشور آمریکای جنوبی و مهم‌ترین کشوری که به لحاظ اقتصادی تقریبا با تمام کشورهای آمریکای جنوبی همسایه است، بسیار اهمیت دارد.