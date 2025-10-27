به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی شامگاه دوشنبه در آئین اختتامیه چهل و هشتمین مسابقات ملی قرآن کریم که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: انتخاب استان کردستان به‌عنوان میزبان این دوره از مسابقات افتخاری بزرگ است و این مهم با همراهی و پشتیبانی همه دستگاه‌ها، نهادها و مردم شریف استان محقق شد.

استاندار کردستان افزود: در طول ده روز برگزاری مسابقات، شاهد همکاری و همدلی کم‌نظیر تمامی مدیران و نیروهای اجرایی بودیم؛ به‌گونه‌ای که بدون هیچ‌گونه دستور و تأکید، همه با عشق و احترام به قرآن کریم در میدان خدمت حضور داشت

وی تصریح کرد: در این ایام به برکت برگزاری مسابقات ملی قرآن کریم بیش از ۲۰۰ محفل در شهرهای استان برگزار شد و قطعاً برکات جلسات قرآنی مشمول مردم قرآن دوست کردستان می‌شود.

لهونی یادآور شد: وجود بیش از دو هزار مسجد در کردستان بیانگر جایگاه فعالیت‌های دینی بین مردم این دیار است.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری مسابقات قرآنی اضافه کرد: این مسابقات قرآنی وحدت مردم را تقویت کرد و مردم استان شیعه و سنی از قدیم تاکنون در کنار هم و با همبستگی و وحدت مثال زدنی تلاش کردند و زیر پرچم پرافتخار ایران اسلامی گام برمی‌دارند.

استاندار کردستان گفت: برگزاری این رویداد معنوی در کردستان جلوه‌ای از عشق مردم به قرآن و نمونه‌ای از وحدت و همدلی شیعه و سنی در این استان فرهنگی است.