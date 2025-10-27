اعلام برگزیدگان چهل و هشتمین مسابقات ملی قرآن کریم

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه برگزاری اختتامیه چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه، اسامی برگزیدگان بزرگترین رویداد رقابتی کشور از سوی دبیرخانه این دوره از مسابقات مستقر در اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان اعلام شد.

براین اساس اسامی بانوان برگزیده این دوره از مسابقات در رشته‌های حفظ ۲۰ جز، حفظ کل بالای ۱۸ سال، حفظ کل زیر ۱۸ سال، قرائت تحقیق زیر ۱۸ سال، قرائت تحقیق بالای ۱۸ سال، قرائت ترتیل، دعاخوانی، همخوانی و همسرایی به شرح زیر است؛

دریافت اسامی برگزیدگان چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش بانوان

حفظ ۲۰ جز

رتبه اول؛ رقیه خزعلی‌زاده از خوزستان

رتبه دوم؛ مریم سیاهکالی مرادی از قزوین

رتبه سوم؛ فاطمه عباسی‌سمنانی از تهران

رتبه چهارم؛ نفیسه مصور از اصفهان

رتبه پنجم؛ زهره خلیلی از قم

حفظ کل بالای ۱۸ سال

رتبه اول؛ زهرا خلیلی از تهران

رتبه دوم؛ فاطمه نیکویی از تهران

رتبه سوم؛ راضیه امین از البرز

رتبه چهارم؛ زهرا محبی از اصفهان

رتبه پنجم؛ زهرا عباسی از تهران

حفظ کل زیر ۱۸ سال

رتبه اول؛ فاطمه جعفری از قم

رتبه دوم؛ هنیا اورعی از تهران

رتبه سوم؛ زهرا گلی‌زاده از آذربایجان شرقی

قرائت تحقیق زیر ۱۸ سال

رتبه اول؛ هما دل‌فکار برکوک از خراسان رضوی

رتبه دوم؛ اسماً فلکی از خراسان رضوی

رتبه سوم؛ مهدیس بوری‌میریک از خراسان رضوی

قرائت تحقیق بالای ۱۸ سال

رتبه اول؛ نزیهه جنامی از خوزستان

رتبه دوم؛ مرضیه میرزایی‌پور از خراسان رضوی

رتبه سوم؛ نسیبه کرمی‌پارسا از قم

رتبه چهارم؛ فاطمه خوش‌دل‌نیت از خراسان رضوی

رتبه پنجم؛ زینب خزعلی‌زاده از خوزستان

قرائت ترتیل

رتبه اول؛ عاطفه ناصح از گیلان

رتبه دوم؛ پرنیان عصابخش از تهران

رتبه سوم؛ ام‌البنین طالبی از آذربایجان شرقی

رتبه چهارم؛ عذرا صبری‌نژاد از خوزستان

رتبه پنجم؛ منصوره آقاحسنی از سمنان

دعاخوانی

رتبه اول؛ عفت ابول‌زاده از خوزستان

رتبه دوم؛ مریم سهیلی‌اصفهانی از اصفهان

رتبه سوم؛ آزاده شاملو از تهران

رتبه چهارم؛ طهره ایرانی از کرمانشاه

رتبه پنجم؛ فائزه دمقی از قم

همخوانی و همسرایی

رتبه اول؛ گروه حنان از استان مازندران

رتبه دوم؛ گروه الحان از استان یزد

رتبه سوم؛ گروه نورا از استان فارس

همچنین اسامی برگزیدگان این دوره از مسابقات در بخش آقایان به تفکیک رشته‌های حفظ ۲۰ جز، حفظ بالای ۱۸ سال، حفظ کل زیر ۱۸ سال، قرائت تحقیق زیر ۱۸ سال، قرائت تحقیق بالای ۱۸ سال، قرائت ترتیل، دعاخوانی، همخوانی و همسرایی و اذان به شرح زیر اعلام شد؛

دریافت اسامی برگزیدگان چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش آقایان

رشته حفظ جز ۲۰ (بالای ۱۸ سال)

رتبه اول؛ حمیدرضا صافی از قم

رتبه دوم؛ حسین کریمی از قم

رتبه سوم؛ احمد برزگر از تهران

رتبه چهارم؛ سعید قره‌داشی از خراسان رضوی

رتبه پنجم؛ سجاد وفایی از قم

رشته حفظ کل (بالای ۱۸ سال)

رتبه اول؛ محمدرضا جعفرپور از تهران

رتبه دوم؛ میلاد عاشقی از آذربایجان شرقی

رتبه سوم؛ محمد لائینی از مازندران

رتبه چهارم؛ سعید علی‌اکبری از قزوین

رتبه پنجم؛ محمدرسول تکبیری از تهران

رشته حفظ کل (زیر ۱۸ سال)

رتبه اول؛ محمد فیاض از یزد

رتبه دوم؛ محمدمهدی حاجی‌زاده از تهران

رتبه سوم؛ سیدابوالفضل اقدسی از گیلان

رشته قرائت تحقیق (زیر ۱۸ سال)

رتبه اول؛ امیرحسین لندرانی از تهران

رتبه دوم؛ سیدعلیرضا مولایی از اردبیل

رتبه سوم؛ هادی سخندان از آذربایجان شرقی

رشته قرائت تحقیق (بالای ۱۸ سال)

رتبه اول؛ احمدرضا زیدانی از قم

رتبه دوم؛ سیدصادق مسلمی‌المشیری از مازندران

رتبه سوم؛ حمید حق‌طلب از خراسان رضوی

رتبه چهارم؛ اسحاق عبداللهی از قم

رتبه پنجم؛ امید حسینی‌نژاد از خراسان رضوی

رشته ترتیل

رتبه اول؛ عبدالقدوس حسینی از کردستان

رتبه دوم؛ مهدی اکبری از قم

رتبه سوم؛ عرفان مزیدی از یزد

رتبه چهارم؛ رحیم شریفی از خوزستان

رتبه پنجم؛ مسعود صفری از همدان

رشته دعاخوانی

رتبه اول؛ شهاب امانت‌چی از قم

رتبه دوم؛ سجاد نوری از خراسان رضوی

رتبه سوم؛ علی صدقی از کرمان

رتبه چهارم؛ ابوالفضل اروج‌زاده از آذربایجان شرقی

رتبه پنجم؛ رضا کاکاوند از مرکزی

رشته هم‌خوانی و هم‌سرایی قرآن

رتبه اول؛ گروه المختار به سرپرستی ابراهیم شهابی‌راد از خوزستان

رتبه دوم؛ گروه وارثین به سرپرستی علی اسماعیلی از یزد

رتبه سوم؛ گروه ملکوت به سرپرستی محمد صادقی از اصفهان

رتبه چهارم؛ گروه ثقلین به سرپرستی علیرضا باقری قورتانی از اصفهان

رتبه پنجم؛ گروه بقیةالله (عج) به سرپرستی روح‌الله شفیعی‌لو از قم

رشته اذان

رتبه اول؛ مصطفی محمدپور از مازندران

رتبه دوم؛ سیدمحمدحسن حسینی از بوشهر

رتبه سوم؛ مجتبی خوش‌رفتار از گیلان

رتبه چهارم؛ سیداحمد فاطمی‌پور از خراسان رضوی

رتبه پنجم؛ احسان رحمانی از تهران

یادآور می‌شود، چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از سوی مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه ۲۶ مهرماه تا ۵ آبان‌ماه با شعار «قرآن؛ کتاب وحدت» به میزبانی استان کردستان و شهر سنندج برگزار شد. مراسم اختتامیه و اهدای جوایز این دوره از مسابقات امروز دوشنبه ۵ آبان در سنندج برگزار خواهد شد.