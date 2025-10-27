خاموشی: پیروزی جبهه حق در برابر باطل قطعی است؛ قرآن راهنمای بشریت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی خاموشی شامگاه دوشنبه در مراسم اختتامیه چهل و هشتمین مسابقات ملی قرآن کریم در سنندج، به اهمیت قرآن کریم در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان اشاره کرد و گفت: قرآن همواره به ما یادآوری می‌کند که در مواجهه با مشکلات و سختی‌ها، باید به وعده‌های الهی ایمان داشته باشیم.

وی افزود: دشمنان با تمام قوا تلاش می‌کنند تا ما را از مسیر حق منحرف کنند، اما قرآن می‌فرماید که جبهه حق قطعاً پیروز است و وعده خداوند همواره راست است.

خاموشی در ادامه به وضعیت جهانی اشاره کرد و اظهار داشت: امروز کسانی که در جبهه باطل قرار دارند، از هیچ تلاشی برای تحریف حقیقت و فریب ملت‌ها فروگذار نمی‌کنند و به ویژه برخی مقامات آمریکایی که از هیچ فرصتی برای تهدید و تحقیر ملت‌های مسلمان دریغ نمی‌کنند.

وی اضافه کرد: مردم شریف ایران باید بدانند که در جبهه حق قرار دارند و دشمنان در جبهه باطل هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان آموزه‌های قرآنی در خصوص پیروزی حق بر باطل پرداخت و تصریح کرد: قرآن به ما می‌آموزد که در مواقع سختی و در برابر دشمنانی که خود را قدرتمند می‌پندارند، باید به قدرت الهی ایمان داشته باشیم و خداوند به مسلمانان وعده پیروزی داده است و ما باید این وعده را باور کنیم.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در ادامه به موضوع فرهنگ قرآنی در جامعه اشاره کرد و افزود: باید تلاش کنیم که فرهنگ قرآنی در تمام عرصه‌های زندگی ما نهادینه شود و قرآن تنها یک کتاب مقدس نیست، بلکه یک راهنمای عملی برای زندگی است که باید آن را در رفتار و گفتار خود به کار بگیریم.

وی همچنین به نقش قرآن در هدایت جامعه و اصلاح روحیات فردی اشاره کرد و گفت: قرآن به ما یادآوری می‌کند که اگر از آن پیروی کنیم، هیچ چیزی نمی‌تواند ما را از مسیر درست منحرف کند و اگر زندگی خود را بر اساس آموزه‌های قرآنی پایه‌گذاری کنیم، نه تنها به سعادت فردی دست خواهیم یافت، بلکه جامعه‌ای سالم و پایدار خواهیم ساخت.

خاموشی با اشاره به اهمیت مسابقات قرآنی گفت: در جمهوری اسلامی ایران، به برکت انقلاب اسلامی و تلاش‌های مستمر در حوزه قرآن، شاهد برگزاری بزرگ‌ترین مسابقات قرآنی در سطح بین‌المللی هستیم.

وی اظهار داشت: این رویدادها نشان می‌دهد که ما توانایی برگزاری پرقدرت‌ترین مسابقات قرآنی را داریم و این برنامه‌ها نه تنها موجب افتخار است، بلکه به ما یادآوری می‌کند که باید سبک زندگی‌مان را بر اساس قرآن و آموزه‌های آن بنا کنیم.