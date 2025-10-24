رقابت ۱۳۳ بانوی حافظ و قاری قرآن در مسابقات ملی قرآن کریم در سنندج

حجتالاسلام محمد کاروند در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با حضور بانوان شرکتکننده از سراسر کشور در سنندج آغاز شد.
وی افزود: این دوره از رقابتها از یکم آبانماه در اردوگاه سلیمان خاطر این شهر شروع شده و تا یکشنبه، چهارم آبانماه ادامه دارد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان اظهار کرد: در این مرحله ۱۳۳ نفر از بانوان شرکتکننده در رشتههای مختلف به رقابت میپردازند.
وی بیان کرد: شرکتکنندگان در رشتههای حفظ استقامتی، حفظ ۲۰ جز، ترتیل، قرائت تحقیق و ترتیل در دو گروه سنی بالای ۱۸ و زیر ۱۸ سال، همچنین در رشتههای همسرایی و دعاخوانی به رقابت میپردازند.
حجتالاسلام کاروند اضافه کرد: مرحله نهایی مسابقات سراسری قرآن کریم با هدف ترویج فرهنگ قرآنی، شناسایی و تجلیل از نخبگان قرآنی و تقویت جایگاه بانوان در عرصه فعالیتهای قرآنی کشور برگزار شده است.
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