رقابت ۱۳۳ بانوی حافظ و قاری قرآن در مسابقات ملی قرآن کریم در سنندج

حجت‌الاسلام محمد کاروند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با حضور بانوان شرکت‌کننده از سراسر کشور در سنندج آغاز شد.

وی افزود: این دوره از رقابت‌ها از یکم آبان‌ماه در اردوگاه سلیمان خاطر این شهر شروع شده و تا یکشنبه، چهارم آبان‌ماه ادامه دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان اظهار کرد: در این مرحله ۱۳۳ نفر از بانوان شرکت‌کننده در رشته‌های مختلف به رقابت می‌پردازند.

وی بیان کرد: شرکت‌کنندگان در رشته‌های حفظ استقامتی، حفظ ۲۰ جز، ترتیل، قرائت تحقیق و ترتیل در دو گروه سنی بالای ۱۸ و زیر ۱۸ سال، همچنین در رشته‌های همسرایی و دعاخوانی به رقابت می‌پردازند.

حجت‌الاسلام کاروند اضافه کرد: مرحله نهایی مسابقات سراسری قرآن کریم با هدف ترویج فرهنگ قرآنی، شناسایی و تجلیل از نخبگان قرآنی و تقویت جایگاه بانوان در عرصه فعالیت‌های قرآنی کشور برگزار شده است.