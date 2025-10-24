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۲ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۴۱

رقابت ۱۳۳ بانوی حافظ و قاری قرآن در مسابقات ملی قرآن کریم در سنندج

رقابت ۱۳۳ بانوی حافظ و قاری قرآن در مسابقات ملی قرآن کریم در سنندج

سنندج- مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان از حضور ۱۳۳ بانوی قرآن‌دوست از سراسر کشور در مرحله نهایی چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در سنندج خبر داد.

حجت‌الاسلام محمد کاروند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با حضور بانوان شرکت‌کننده از سراسر کشور در سنندج آغاز شد.

وی افزود: این دوره از رقابت‌ها از یکم آبان‌ماه در اردوگاه سلیمان خاطر این شهر شروع شده و تا یکشنبه، چهارم آبان‌ماه ادامه دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان اظهار کرد: در این مرحله ۱۳۳ نفر از بانوان شرکت‌کننده در رشته‌های مختلف به رقابت می‌پردازند.

وی بیان کرد: شرکت‌کنندگان در رشته‌های حفظ استقامتی، حفظ ۲۰ جز، ترتیل، قرائت تحقیق و ترتیل در دو گروه سنی بالای ۱۸ و زیر ۱۸ سال، همچنین در رشته‌های همسرایی و دعاخوانی به رقابت می‌پردازند.

حجت‌الاسلام کاروند اضافه کرد: مرحله نهایی مسابقات سراسری قرآن کریم با هدف ترویج فرهنگ قرآنی، شناسایی و تجلیل از نخبگان قرآنی و تقویت جایگاه بانوان در عرصه فعالیت‌های قرآنی کشور برگزار شده است.

کد مطلب 6633001

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