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۵ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۳۹

معرفی رسمی اوسمار ویه‌را از سوی باشگاه پرسپولیس

معرفی رسمی اوسمار ویه‌را از سوی باشگاه پرسپولیس

باشگاه پرسپولیس به طور رسمی از اوسمار ویه را به عنوان سرمربی جدید سرخپوشان رونمایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه پرسپولیس به طور رسمی از جانشین وحید هاشمیان رونمایی کرد.

باشگاه پرسپولیس در این خصوص اعلام کرد:

اوسمار لوس ویه‌را رسماً به عنوان سرمربی جدید سرخ‌پوشان منصوب شد. این انتخاب، حاصل بررسی دقیق فنی و مدیریتی باشگاه، در کمترین زمان ممکن بوده که با استقبال گرم هواداران عزیز نیز همراه شده است.

باشگاه پرسپولیس همواره بر اصول حرفه‌ای، شفافیت و رشد تیمی پایبند بوده و امروز با حضور این مربی که سابقه قهرمانی با پرسپولیس را دارد و مورد اقبال هواداران است، گامی مهم در مسیر تقویت تیم و تحقق اهداف پبش بینی شده خود برداشته است.

از این رو امیدواریم با این انتخاب آرامش بار دیگر به فضای هواداری بازگشته و مجموعه تیم در سایه صبوری و حمایت هواداران، در مسیر موفقیت و قهرمانی قدم بردارند.

موفقیت تنها با اتحاد، همبستگی، صبوری و اعتماد بین ارکان باشگاه، کادرفنی، بازیکنان و هواداران قابل دستیابی است و این مسیر نیازمند همراهی همه ما است.

کد مطلب 6636530

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