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۶ آبان ۱۴۰۴، ۹:۵۰

سرمربی جدید پرسپولیس در هواپیما چه می‌کرد؟ + عکس

سرمربی جدید پرسپولیس در هواپیما چه می‌کرد؟ + عکس

سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس با انتشار عکسی در فضای مجازی خبر از سفر به ایران داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار لوس ویه پس از برکناری وحید هاشمیان از سرمربیگری تیم فوتبال پرسپولیس و مذاکرات انجام‌شده با مدیران این باشگاه، بار دیگر هدایت سرخ‌پوشان را برعهده گرفت تا برای دومین مرتبه سکان این تیم را در دست بگیرد.

همچنین اوسمار صبح امروز سه‌شنبه ۶ آبان با انتشار تصویری، از اعزام خود به ایران خبر داد و نشان داد که در حال دنبال کردن بازی‌های پرسپولیس است. گفته می‌شود که اوسمار در دیدار پیش‌رو مقابل تراکتور روی نیمکت تیم حضور نخواهد داشت و کریم باقری به‌عنوان سرمربی موقت، هدایت پرسپولیس را در این مسابقه برعهده خواهد گرفت.

سرمربی جدید پرسپولیس در هواپیما چه می‌کرد؟ + عکس

کد مطلب 6636881

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