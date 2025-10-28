به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار لوس ویه پس از برکناری وحید هاشمیان از سرمربیگری تیم فوتبال پرسپولیس و مذاکرات انجام‌شده با مدیران این باشگاه، بار دیگر هدایت سرخ‌پوشان را برعهده گرفت تا برای دومین مرتبه سکان این تیم را در دست بگیرد.

همچنین اوسمار صبح امروز سه‌شنبه ۶ آبان با انتشار تصویری، از اعزام خود به ایران خبر داد و نشان داد که در حال دنبال کردن بازی‌های پرسپولیس است. گفته می‌شود که اوسمار در دیدار پیش‌رو مقابل تراکتور روی نیمکت تیم حضور نخواهد داشت و کریم باقری به‌عنوان سرمربی موقت، هدایت پرسپولیس را در این مسابقه برعهده خواهد گرفت.