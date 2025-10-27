پرسپولیس با دستیاران وحید هاشمیان تمرین کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی امروز تمرین خود را پس از یک روز استراحت از سر گرفت که وحید هاشمیان به دلیل برکناری از سرمربیگری این تیم در جمع سرخپوشان حضور نداشت.

بازیکنان پرسپولیس تمرین امروز خود را زیر نظر تمامی دستیاران وحید هاشمیان برگزار کردند. طبق تصاویر منتشر شده از سوی سایت باشگاه پرسپولیس، کریم باقری به همراه پپه لوسادا، مهرداد خانبان، امیرحسین پیروانی و مایکل اونینگ در تمرین حضور داشتند تا نشان دهد آنها قرار است به فعالیت خود در این تیم تا بازی با تراکتور تبریز ادامه دهند.

اوسمار ویه را سرمربی جدید پرسپولیس نیز بامداد چهارشنبه وارد تهران خواهد شد اما احتمالاً کریم باقری هدایت این تیم را در بازی با تراکتور در تبریز بر عهده خواهد داشت.

دیدار تیم‌های تراکتور تبریز و پرسپولیس از ساعت ۱۸ روز پنجشنبه ۸ آبان ماه در هفته نهم لیگ برتر برگزار می‌شود.