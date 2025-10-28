بازی پرسپولیس و تراکتور مثل بقیه دیدارها نیست/ جدال ۶ امتیازی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته نهم لیگ برتر در حالی از پنجشنبه هفته جاری آغاز می‌شود که در مهم‌ترین بازی هفته تراکتور قرار است در تبریز از پرسپولیس میزبانی کند.

سیدمحسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارائه نظرات کاملا متفاوت در این خصوص از این دیدار به عنوان بازی ۶ امتیازی یاد کرد و گفت: تراکتور روند خوب خودش را حفظ کرده است. این تیم دیگر فقط در مسیر کسب نتیجه نیست، بلکه روی اعتمادبه‌نفس خودش کار می‌کند. همین فاکتورها هستند که به قهرمان ماندن یک تیم کمک می‌کنند، اما لبه تیز غرور را نباید فراموش کرد.

مقایسه پرسپولیس با دیگر رقبا اشتباه است

او با تأکید بر اهمیت این دیدار افزود: تراکتور نمی‌تواند پرسپولیس را با شارجه یا حتی گل‌گهر مقایسه کند. این بازی از نظر سطح و فشار کاملاً متفاوت است و بدون تردید یکی از مهم‌ترین مسابقات فصل برای هر دو تیم محسوب می‌شود.

بازی شش امتیازی

مدافع پیشین تراکتور درباره دیدار حساس تیم سابقش برابر پرسپولیس درباره شرایط فنی بازی گفت: نمی‌توان گفت بازی دو تیم مثل سایر بازی‌هاست. قطعاً این مسابقه شش امتیازی است و هر تیمی که کمتر اشتباه کند، شانس بیشتری برای برد خواهد داشت.

پرسپولیس تیمی با بازیکنان بزرگ است

مدافع پیشین تراکتور در ادامه هشدار داد: تراکتور باید حواس خود را جمع کند و اسیر تغییرات اخیر در کادر فنی پرسپولیس نشود. آنها بازیکنانی دارند که آرزوی هر تیمی هستند و هر لحظه می‌توانند نتیجه را تغییر دهند.

در پایان، حسینی ابراز امیدواری کرد که هواداران شاهد دیداری زیبا باشند: فکر می‌کنم یکی از بازی‌های جذاب لیگ را شاهد خواهیم بود، چون تراکتور بر خلاف اسم و رسم حریف، بدون ترس بازی می‌کند و همین موضوع می‌تواند به کیفیت مسابقه اضافه کند.