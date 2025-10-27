  1. استانها
  2. کردستان
۵ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۳۱

صالحی: هویت فرهنگی کردستان با «فرهنگ، هنر و دین» شکل گرفته است

صالحی: هویت فرهنگی کردستان با «فرهنگ، هنر و دین» شکل گرفته است

سنندج- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ویژگی‌های فرهنگی استان کردستان گفت: این استان هویت ویژه‌ای دارد که در سه ضلع «فرهنگ، هنر و دین» تجلی یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی شامگاه دوشنبه در آئین اختتامیه چهل و هشتمین مسابقات ملی قرآن کریم که از ۲۶ مهرماه تا پنجم آبان در سنندج برگزار شد، به ویژگی‌های منحصر به فرد فرهنگی استان کردستان اشاره کرد و گفت: استان کردستان دارای هویت فرهنگی خاصی است که در سه ضلع اصلی «فرهنگ»، «هنر» و «دین» تجلی پیدا می‌کند.

وی افزود: این ترکیب خاص باعث شده است که کردستان به عنوان یک منطقه با تاریخ و فرهنگی غنی در سطح کشور و حتی بین‌المللی شناخته شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به ضلع اول هویتی استان کردستان یعنی «فرهنگ» اشاره کرد و گفت: کردستان دارای فرهنگ دیرینه‌ای است که در زمینه‌های مختلف مانند ادبیات، آداب و رسوم، سنن انسانی و غیره به یادگار مانده است و این فرهنگ غنی در طول تاریخ بر غنای جامعه ایرانی افزوده و نقش بسزایی در حفظ هویت ملی کشور ایفا کرده است.

صالحی سپس به «هنر» به عنوان دومین ضلع هویتی استان کردستان پرداخت و تصریح کرد: هنر در کردستان در انواع مختلف خود، از هنرهای تجسمی گرفته تا هنرهای نمایشی و دیگر حوزه‌ها، همواره جایگاه ویژه‌ای داشته است و این منطقه به دلیل برخورداری از هنرمندان برجسته و ظرفیت‌های بالا در این زمینه، در سطح کشور و منطقه شناخته شده است.

وی در ادامه گفت: ضلع سوم هویت کردستان «هویت دینی» است که در کنار فرهنگ و هنر این استان را به یک منطقه متمایز تبدیل کرده است.

طبق گفته صالحی، ترکیب این سه ضلع «فرهنگ»، «هنر» و «دین» کردستان را به عنوان یک استان ویژه با هویتی مستقل معرفی کرده است که همواره در کنار سایر استان‌ها و مناطق کشور نقشی تأثیرگذار ایفا کرده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری مسابقات قرآن کریم در این استان اشاره کرد و گفت: برگزاری چنین رویدادهای مهم فرهنگی در کردستان، نشان‌دهنده رشد و شکوفایی فرهنگ و هنر در این منطقه است.

صالحی خاطرنشان کرد: این‌گونه مسابقات، فرصتی را فراهم می‌آورد تا قرآن به عنوان منبع اصلی هدایت و نور در زندگی مردم جاری و ساری شود و استان کردستان بتواند جایگاه خود را در عرصه فرهنگی کشور و جهان اسلام مستحکم‌تر کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جایگاه عمیق قرآن کریم در میان مردم کردستان گفت: در تار و پود زندگی مردم این خطه، قرآن و عشق به پیامبر اعظم (ص) و اهل‌بیت (ع) جریان دارد و این منطقه نماد وحدت و هویت دینی ایرانیان است.

وی گفت: در این سرزمین زرخیز، قرآن کریم در تار و پود زندگی مردم جریان دارد و عشق دیرینه مردم کردستان به قرآن، رمز حضور پرشور آنان در چنین محافلی است.

وی با اشاره به پیشینه قرآنی این خطه افزود: یکی از جلوه‌های ارزشمند این پیوند، وجود نسخه‌های نفیس و کهن از قرآن کریم است که برخی از آن‌ها دارای قدیمی‌ترین جلد کتاب ایرانی به خط کوفی هستند و این گنجینه‌ها نشانگر سابقه هنری و فرهنگی ملت ایران‌اند.

وزیر ارشاد، جنبه‌های اجتماعی قرآن را مهم‌تر از ابعاد هنری آن دانست و گفت: قرآن در کردستان تنها میراثی موزه‌ای نیست، بلکه روح زندگی، هویت و انسجام اجتماعی مردم است. این مردم با قرآن زیست می‌کنند و هویت می‌سازند.

وی همچنین با اشاره به ترجمه‌ها و پژوهش‌های قرآنی در کردستان خاطرنشان کرد: «در چند دهه اخیر ترجمه‌های ارزشمندی از قرآن به زبان کردی توسط اندیشمندان این منطقه انجام شده که نشان‌دهنده پویایی فرهنگی و دینی مردم است.

صالحی در ادامه سخنانش به عشق مردم کردستان به پیامبر مکرم اسلام (ص) اشاره کرد و گفت: در ایام مولود پیامبر، شهرهای کردستان جلوه‌گاه شور و شادمانی است و مولودی‌خوانی‌ها، شعرها و آئین‌های مردمی، بیانگر عشق خالصانه مردم این خطه به رسول رحمت است؛ عشقی که باید پاس داشته شود.

وی همچنین محبت و ارادت مردم کردستان به اهل‌بیت (ع) را از شاخصه‌های بارز فرهنگی این منطقه دانست و گفت: در شعر و ادب کردستان، سروده‌های فراوانی در مدح امام علی (ع)، امام حسین (ع) و دیگر امامان معصوم (ع) وجود دارد که بخشی از میراث معنوی گران‌قدر ایران اسلامی به شمار می‌رود.

کد مطلب 6636561

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها