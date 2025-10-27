صالحی: هویت فرهنگی کردستان با «فرهنگ، هنر و دین» شکل گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی شامگاه دوشنبه در آئین اختتامیه چهل و هشتمین مسابقات ملی قرآن کریم که از ۲۶ مهرماه تا پنجم آبان در سنندج برگزار شد، به ویژگی‌های منحصر به فرد فرهنگی استان کردستان اشاره کرد و گفت: استان کردستان دارای هویت فرهنگی خاصی است که در سه ضلع اصلی «فرهنگ»، «هنر» و «دین» تجلی پیدا می‌کند.

وی افزود: این ترکیب خاص باعث شده است که کردستان به عنوان یک منطقه با تاریخ و فرهنگی غنی در سطح کشور و حتی بین‌المللی شناخته شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به ضلع اول هویتی استان کردستان یعنی «فرهنگ» اشاره کرد و گفت: کردستان دارای فرهنگ دیرینه‌ای است که در زمینه‌های مختلف مانند ادبیات، آداب و رسوم، سنن انسانی و غیره به یادگار مانده است و این فرهنگ غنی در طول تاریخ بر غنای جامعه ایرانی افزوده و نقش بسزایی در حفظ هویت ملی کشور ایفا کرده است.

صالحی سپس به «هنر» به عنوان دومین ضلع هویتی استان کردستان پرداخت و تصریح کرد: هنر در کردستان در انواع مختلف خود، از هنرهای تجسمی گرفته تا هنرهای نمایشی و دیگر حوزه‌ها، همواره جایگاه ویژه‌ای داشته است و این منطقه به دلیل برخورداری از هنرمندان برجسته و ظرفیت‌های بالا در این زمینه، در سطح کشور و منطقه شناخته شده است.

وی در ادامه گفت: ضلع سوم هویت کردستان «هویت دینی» است که در کنار فرهنگ و هنر این استان را به یک منطقه متمایز تبدیل کرده است.

طبق گفته صالحی، ترکیب این سه ضلع «فرهنگ»، «هنر» و «دین» کردستان را به عنوان یک استان ویژه با هویتی مستقل معرفی کرده است که همواره در کنار سایر استان‌ها و مناطق کشور نقشی تأثیرگذار ایفا کرده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری مسابقات قرآن کریم در این استان اشاره کرد و گفت: برگزاری چنین رویدادهای مهم فرهنگی در کردستان، نشان‌دهنده رشد و شکوفایی فرهنگ و هنر در این منطقه است.

صالحی خاطرنشان کرد: این‌گونه مسابقات، فرصتی را فراهم می‌آورد تا قرآن به عنوان منبع اصلی هدایت و نور در زندگی مردم جاری و ساری شود و استان کردستان بتواند جایگاه خود را در عرصه فرهنگی کشور و جهان اسلام مستحکم‌تر کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جایگاه عمیق قرآن کریم در میان مردم کردستان گفت: در تار و پود زندگی مردم این خطه، قرآن و عشق به پیامبر اعظم (ص) و اهل‌بیت (ع) جریان دارد و این منطقه نماد وحدت و هویت دینی ایرانیان است.

وی گفت: در این سرزمین زرخیز، قرآن کریم در تار و پود زندگی مردم جریان دارد و عشق دیرینه مردم کردستان به قرآن، رمز حضور پرشور آنان در چنین محافلی است.

وی با اشاره به پیشینه قرآنی این خطه افزود: یکی از جلوه‌های ارزشمند این پیوند، وجود نسخه‌های نفیس و کهن از قرآن کریم است که برخی از آن‌ها دارای قدیمی‌ترین جلد کتاب ایرانی به خط کوفی هستند و این گنجینه‌ها نشانگر سابقه هنری و فرهنگی ملت ایران‌اند.

وزیر ارشاد، جنبه‌های اجتماعی قرآن را مهم‌تر از ابعاد هنری آن دانست و گفت: قرآن در کردستان تنها میراثی موزه‌ای نیست، بلکه روح زندگی، هویت و انسجام اجتماعی مردم است. این مردم با قرآن زیست می‌کنند و هویت می‌سازند.

وی همچنین با اشاره به ترجمه‌ها و پژوهش‌های قرآنی در کردستان خاطرنشان کرد: «در چند دهه اخیر ترجمه‌های ارزشمندی از قرآن به زبان کردی توسط اندیشمندان این منطقه انجام شده که نشان‌دهنده پویایی فرهنگی و دینی مردم است.

صالحی در ادامه سخنانش به عشق مردم کردستان به پیامبر مکرم اسلام (ص) اشاره کرد و گفت: در ایام مولود پیامبر، شهرهای کردستان جلوه‌گاه شور و شادمانی است و مولودی‌خوانی‌ها، شعرها و آئین‌های مردمی، بیانگر عشق خالصانه مردم این خطه به رسول رحمت است؛ عشقی که باید پاس داشته شود.

وی همچنین محبت و ارادت مردم کردستان به اهل‌بیت (ع) را از شاخصه‌های بارز فرهنگی این منطقه دانست و گفت: در شعر و ادب کردستان، سروده‌های فراوانی در مدح امام علی (ع)، امام حسین (ع) و دیگر امامان معصوم (ع) وجود دارد که بخشی از میراث معنوی گران‌قدر ایران اسلامی به شمار می‌رود.