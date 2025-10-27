مجیدی مهر: کردستان همیشه قهرمان و وفادار به نظام جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مجیدی مهر شامگاه دوشنبه در آئین اختتامیه چهل و هشتمین مسابقات ملی قرآن کریم که در مجتمع فرهنگی هنری فجر برگزار شد، با تاکید بر نقش پررنگ مردم سنندج و استان کردستان در برگزاری این رویداد، از همدلی و همکاری تمامی مسئولان و برگزارکنندگان قدردانی کرد و گفت: کردستان همیشه قهرمان است و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی را در قلب خود دارد.

وی ضمن تقدیر از دست‌اندرکاران و برگزارکنندگان این رویداد، به تبیین اهمیت مشارکت و همدلی مردم استان پرداخت و با اشاره به ویژگی‌های مردم سنندج و کردستان به عنوان مردمی غیور، مهمان‌نواز و قرآنی، تصریح کرد: به وجود تک‌تک شما عزیزان می‌بالیم و افتخار می‌کنیم که این دوره از مسابقات، به عنوان یک برگ زرین در تاریخ مسابقات قرآنی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.

مجیدی مهر در ادامه از حضور پررنگ دیگر مسئولان نظیر نماینده ولی فقیه در استان، حضرت حاجبی عزیز، و مسئولان اجرایی که در پشت صحنه فعالیت داشتند، تشکر و قدردانی کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به داستان‌هایی از برخی داوطلبان اشاره کرد که در این رویداد با نیت خدمت‌رسانی حضور داشتند و یکی از این داوطلبان که دکترای مدیریت دولتی داشت، درباره تجربیات خود از شرکت در این مسابقات و ارتباط آن با موفقیت‌های شخصی صحبت کرد.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف به پیوندهای عمیق میان اهل سنت و تشیع در کردستان اشاره کرد و از برگزاری مراسم‌های مشترک و تعاملات دوستانه میان این دو گروه مذهبی سخن گفت.

خاطرنشان کرد: در یکی از شب‌ها زوجی از اهل سنت و شیعه در این مسابقات حضور داشتند که زندگی مشترک خود را آغاز کردند، نمادی از همبستگی و همزیستی مسالمت‌آمیز میان مسلمانان.

در پایان، مجیدی مهر با بیان این که کردستان همواره به نظام جمهوری اسلامی وفادار است، از داوران و تمامی کسانی که در برگزاری این مسابقات نقش داشتند، تشکر کرد.

چهل و هشتمین مسابقات ملی قرآن کرمی از ۲۶ مهر ماه در سنندج آغاز و امشب با حضور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به پایان رسید.