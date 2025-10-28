معاون رئیس جمهور: حفظ نسل «گور ایرانی» اولویت اول سازمان محیط زیست است

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری صبح روز سه‌شنبه در بدو ورود به استان سمنان، در جمع خبرنگاران حاضر در مراسم استقبال رسمی در شهر گرمسار، هدف از این سفر را حضور در مراسم قدردانی از دست‌اندرکاران پروژه حفاظت و احیای گور ایرانی عنوان کرد.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه حفاظت از گورخر ایرانی در برنامه‌های سازمان متبوعش، اظهار داشت: حفظ و احیای این گونه ارزشمند، با تلاش بی‌وقفه محیط‌بانان، کارشناسان و مشارکت مؤثر سازمان‌های مردم‌نهاد در دستور کار اولویت‌دار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد.

معاون رئیس جمهور، حضور در عرصه‌های طبیعی و تقدیر از فعالان زیست‌محیطی را بخشی از مسئولیت ذاتی مدیریت این سازمان دانست و گفت: قدردانی از زحمات گروه‌های مردمی و کارشناسانی که در خط مقدم حفاظت از تنوع زیستی کشور می‌کوشند، امری ضروری است.

انصاری، پروژه احیای گور ایرانی در پارک ملی کویر را نمادی موفق از همکاری بین بخش دولتی و مردمی برشمرد و افزود: این تجربه مثبت، الگویی برای سایر پروژه‌های حفاظتی در سطح کشور خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت اکولوژیک گونه گورخر ایرانی، خاطرنشان کرد: حفظ این گونه نه تنها در راستای صیانت از ذخایر ژنتیکی کشور است، بلکه برای برقراری تعادل در چرخه طبیعت مناطق بیابانی نیز حیاتی محسوب می‌شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، اجرای برنامه‌های احیای گورخر ایرانی را نیازمند عزمی ملی و پیگیری مستمر دانست و تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست از تمامی ظرفیت‌های خود برای تداوم و گسترش اینگونه اقدامات استفاده خواهد کرد.

در ادامه این سفر، انصاری از نزدیک در جریان روند اجرایی پروژه احیای گورخر ایرانی در منطقه گرمسار قرار گرفت و با محیط‌بانان و کارشناسان حاضر در طرح گفت‌وگو کرد.

بر اساس این گزارش، مراسم قدردانی از دست‌اندرکاران پروژه حفاظت و احیای گور ایرانی با حضور مسئولان استانی و محلی و جمعی از فعالان محیط زیست در استان سمنان برگزار خواهد شد.