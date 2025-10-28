عربی: «گرمسار» پیشگام احیای گورخر ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی صبح سه شنبه در مراسم قدردانی از دست اندرکاران احیای پروژه گورخر ایرانی در استان سمنان با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گرمسار، این طرح را پروژه‌ای موفق در کشورمان دانست.

وی گرمسار را پیشگام پروژه احیای گور ایرانی دانست و از دست اندرکاران این طرح قدردانی کرد و همچنین افزود: یکی از مهمترین اقدامات در حوزه احیای گورخر ایرانی، تلاش مقدس محیط بانان است که شبانه روزی در پارک ملی کویر، فعالیت دارند.

نماینده گرمسار و آرادان در مجلس با بیان اینکه جشن احیای گور ایرانی در پارک ملی کویر امروز در حالی گرفته می‌شود که باید قدردان خدمات محیط بانان باشیم، تاکید کرد: محیط بانان گرمساری با عشق و علاقه‌ای وافر کار می‌کنند طوری که امیدوار هستیم همه مدیران ما اینطور کار کنند.

عربی با اشاره به طرح احیای گور با ضرورت ادامه دار بودن آن بیان کرد: برای پشتیبانی از پارک ملی کویر حفظ محیط زیست و حیات وحش، می‌بایست تأمین بودجه‌های عملیاتی و چند ساله داشته باشیم.

وی با بیان اینکه نیازمند تبیین برنامه‌های پنج ساله هستیم و ما هم در مجلس شورای اسلامی حامی برنامه‌های محیط زیست خواهیم بود، ابراز کرد: در بحث نیروی انسانی نیز باید گفت کنترل پارک ملی کویر با این میزان تعداد اندک محیط بانان و امکانات واقعاً دشوار و حتی نشدنی است.

نماینده گرمسار و آرادان در مجلس خواستار توجه بیشتر به پایش هوشمند، نصب دوربین‌ها و بهره گیری از ظرفیت‌های علمی شد و گفت: این موضوع باید در دستور کار محیط زیست قرار گیرد و حتماً از مشاوران کاردان نیز بهره گیری شود.

عربی با بیان اینکه خداوند محیط زیست را به کشورمان اهدا کرده ما باید برنامه داشته باشیم که از آن درآمد داشته باشیم اما با سخت گیری برای حفاظت از آن، تاکید کرد: موافق نیستیم که پارک ملی کویر محل عبور و مرور و گذر باشد و آسیب به حیات وحش برسد اما می‌بایست یک برنامه ریزی درست هم در زمینه گردشگری و درآمدزایی داشت.