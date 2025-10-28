محیط بانان در تنگنا هستند؛ روایت کمبود امکانات

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف پور صبح سه شنبه در مراسم گرامیداشت مقام محیط بان و همچنین قدردانی از دست‌اندرکاران پروژه احیای گورخر ایرانی در گرمسار، با اشاره به مشکلات محیط‌بانان بیان کرد: محیط‌بانان با عشق و علاقه و با کمترین امکانات نسبت به حفاظت از محیط زیست استان سمنان و کشورمان اقدام می‌کنند.

وی با بیان اینکه محیط‌بانان در تنگنا هستند، گفت: کمبود امکانات از جمله مهمترین مشکلات محیط‌بانان استان است که امیدواریم بتوانیم این مشکلات را کاهش دهیم.

مدیرکل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه محیط‌بانان همچنین از مشکلات معیشتی و شیفت بندی‌های اعمال شده نیز گلایه دارند، گفت: نگاه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست خوشبختانه نگاه مثبتی است و امیدواریم شاهد کاهش مشکلات محیط‌بانان باشیم.

یوسف پور با اشاره به وجود سه پارک ملی توران، صیدوا و کویر در استان سمنان بیان کرد: به لحاظ تنوع زیستی استان سمنان یکی از معدود استان‌های کشورمان است که ظرفیت‌های بسیار ویژه ای در درون خود دارد.

وی استان سمنان را پایتخت تنوع زیستی کشور دانست و ابراز کرد: امروز زیستکره توران شاهرود تنها زیستگاه زادآور یوزپلنگ آسیایی در دنیا است که اهمیت بسیاری دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان همچنین در دیگر بخش سخنان خود از کمبود نیرو هم گلایه کرد و گفت: برای مثال در گرمسار که قطب صنعتی استان محسوب شده و ۵۵ درصد کل صنایع استان سمنان را در درون خود دارد، تعداد کل نیروی پایشگر محیط زیست به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد.

یوسف پور با بیان اینکه در برخی شهرستان‌ها مانند میامی ما با یک نفر نیرو کار انجام می‌دهیم، ابراز داشت: در شهرستان صنعتی مانند سمنان کل پایش ها با سه نفر نیرو انجام می‌شود و این امر نیازمند تقویت است تا بتوانیم نظارت و رصد بیشتر و بهتری در استان سمنان داشته باشیم.

به گزارش مهر، در این مراسم شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان نیز حضور دارد.