انصاری: مشکلات جهان، اصول اخلاقی و محیط زیستی را به چالش کشیده است

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری معاون رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت روز ملل متحد، اظهار داشت: سازمان ملل از بدو تأسیس نماد امید و همبستگی میان ملت‌ها بوده است، اما جهان امروز با چالش‌هایی مواجه است که فراتر از مرزهای جغرافیایی اصول اخلاقی، زیست محیطی و… را نیز به چالش کشیده‌اند.

وی ادامه داد: صلح و محیط زیست دو ستون اصلی بقای بشریت هستند؛ بدون محیط زیست سالم هیچ صلحی پایدار نمی‌ماند.

وی گفت: در غرب آسیا ملت‌ها دهه‌هاست که شاهد جنایت‌های رژیم هستند که علاوه بر جنایت علیه انسان‌ها محیط زیست را نابود می‌کند و زیرساخت‌های حیاتی را برای تجاوز ویران می‌کند؛ محیط زیست قربانی خاموش این جنایت هاست.

معاون رئیس جمهور افزود: ایران با وجود تحریم‌های ناعادلانه بین‌المللی که پیامدهای مهمی در زمینه محیط زیست دارند مسیر خود را برای کاهش کربن و تغییرهای اقلیمی ادامه داده است.

وی گفت: مقابله با بحران اقلیم و مهار جنگ‌ها فقط با همبستگی ملت‌ها ممکن است؛ ایران بار دیگر بر ضرورت پایان دادن اشغالگری و رفع تحریم‌ها علیه ملت‌ها و تضمین دسترسی همه کشورها به فناوری سبز تاکید می‌کند؛ زمین‌، خانه مشترک ماست که باید با صلح از آن پایداری کنیم.

وی در پایان از اقدام‌های پریزنر در ایران قدردانی کرد.