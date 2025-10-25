صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: طی پنج روز آینده در اغلب مناطق کشور جوی آرام حاکم خواهد بود.

وی افزود: روز دوشنبه (۵ آبان) با شمالی شدن جریانات بر روی دریای خزر، در استان‌های ساحلی این دریا و همچنین شمال خراسان شمالی، بارش باران و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان ادامه داد: طی سه روز آینده برای استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز در بعضی ساعات وزش باد شدید و در مناطق مستعد، خیزش گرد و خاک محتمل است.

این مسئول سازمان هواشناسی درباره وضعیت جوی تهران نیز گفت: آسمان تهران امروز (۳ آبان) صاف تا کمی ابری، گاهی با وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک همراه خواهد بود. کمینه دما در پایتخت ۱۵ و بیشینه دما ۲۷ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: در پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران به‌صورت آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و از ساعات بعدازظهر افزایش وزش باد انتظار می‌رود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای نیمه جنوبی و غربی استان تهران گفت: در برخی ساعات به‌ویژه عصر و شب، افزایش وزش باد، گاهی باد شدید و احتمال خیزش موقتی گرد و خاک با انتقال ذرات از استان‌های همجوار پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در پایان گفت: همچنین امروز در ارتفاعات تهران گاهی افزایش ابر، بارش پراکنده و وزش باد شدید موقتی دور از انتظار نیست.