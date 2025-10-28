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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۲۱

اشتاد: دمای هوای آذربایجان غربی کاهش می یابد

اشتاد: دمای هوای آذربایجان غربی کاهش می یابد

ارومیه - کارشناس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی آذربایجان غربی از کاهش محسوس دما در سطح استان از روز پنجشنبه، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر اشتاد در این زمینه افزود: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز سه‌شنبه آسمان استان صاف و جو نسبتاً آرام خواهد بود و تغییرات محسوسی در دما رخ نمی‌دهد.

وی افزود: فردا چهارشنبه ۷ آبان با عبور موج کم‌دامنه‌ای از جو استان، افزایش ابر و در ساعات پایانی شب بارش خفیف و پراکنده در برخی نقاط شمالی پیش‌بینی می‌شود. همچنین در بخش‌هایی از جنوب استان، وزش باد گاهی نسبتاً شدید خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی ادامه داد: روز پنجشنبه آبان در ساعات اولیه صبح احتمال بارش خفیف در نیمه شمالی استان وجود دارد، اما به‌تدریج از میزان ابرناکی کاسته شده و افت دما در سطح استان رخ خواهد داد.

اشتاد گفت: برای روز جمعه ۹ آبان نیز آسمانی صاف، جوی آرام و کاهش نسبی دما در سراسر استان پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6636957

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